''Дело не в Путине'': Цимбалюк предупредил Украину о вечной угрозе России

Даже после смены власти в России угроза с ее стороны для Украины не исчезнет, и агрессивная политика Кремля будет продолжена.

Это объясняется тем, что Москва рассматривает Украину не как суверенное государство, а исключительно как сферу своих интересов. Такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"В Украине должны понимать, что то, что происходит, это не политика конкретно президента России Путина. Говорят, что люди стареют и уходят. Возможно, когда-нибудь (не факт) президент России сменится. Но политика российского государства по отношению к Украине будет продолжена. И надо осознать, что дело не в Путине", — отметил он.

Россия Политикус

Цимбалюк добавил, что представители страны-оккупанта даже не скрывают своих планов на Украину и открыто говорят о том, что воспринимают ее как объект, который желают полностью подчинить себе.

"Мне однажды сказали: "Вы — зона наших национальных интересов". А я им говорю: "Ну, раз мы зона ваших национальных интересов, вы ведите себя, как минимум, нормально. А то, получается, вы хотите из зоны сделать пустыню". Кстати, на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей это сделать на самом-то деле удалось", — подчеркнул журналист.

Роман Цимбалюк "Точка Зору"

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк считает, что украинцам не стоит надеяться на скорое падение России как государства под натиском западных санкций, ведь это не случится в обозримом будущем. Более того, нашей стране следует всегда быть готовой к атаке со стороны сильного и крайне агрессивного соседа, отметил журналист.

Напомним, ранее Цимбалюк предупреждал, что с приходом к власти нового руководства РФ ситуация для Украины может еще больше усугубиться. Причина этого заключается в том, что главной целью агрессора при любых обстоятельствах остается уничтожение Украины или ее полное подчинение себе.