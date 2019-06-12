"Даже домашние животные под микроскопом": в СБУ оправдались за жену-россиянку Баканова

Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов заявил, что его жена Оксана, которая является гражданкой России, имеет проукраинскую позицию и вскоре получит украинский паспорт.

Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой СБУ в Facebook.

"Когда мы с командой принимали решение идти в политику, каждый из нас осознавал, что его семья, друзья, соседи и даже домашние животные окажутся под общественным микроскопом. Был готов к этому и я. Поэтому всем, кто собирается меня шантажировать близкими, отвечу четко: этого не будет. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь", – сказано в заявлении.

Иван Баканов с женой Facebook Оксаны Лазаренко

"Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией", – поделился Баканов.

По его словам, с 1998 года она проживает в Украине с видом на жительство и до сих пор не получила паспорт только из-за коррумпированного процесса его оформления.

"Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту. Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти телефона нет номера президента. Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию", – подчеркнул Баканов.

Он также отметил, что спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений при назначении его на должность заместителя главы СБУ и не нашла препятствий предоставлению допуска к государственной тайне.

Иван Баканов rudenko.kiev.ua

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