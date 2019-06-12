"Даже домашние животные под микроскопом": в СБУ оправдались за жену-россиянку Баканова

Временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов заявил, что его жена Оксана, которая является гражданкой России, имеет проукраинскую позицию и вскоре получит украинский паспорт.
Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой СБУ в Facebook.
"Когда мы с командой принимали решение идти в политику, каждый из нас осознавал, что его семья, друзья, соседи и даже домашние животные окажутся под общественным микроскопом. Был готов к этому и я. Поэтому всем, кто собирается меня шантажировать близкими, отвечу четко: этого не будет. Никогда ничего не скрывал и не собираюсь", – сказано в заявлении.
Иван Баканов с женой
Facebook Оксаны Лазаренко
"Моя жена, украинка, жила и училась в школе Кривого Рога. Поступила в высшее учебное заведение на территории России, при распаде СССР получила паспорт гражданки РФ. Замечу, тогда были времена кардинально других отношений между Украиной и Россией", – поделился Баканов.
По его словам, с 1998 года она проживает в Украине с видом на жительство и до сих пор не получила паспорт только из-за коррумпированного процесса его оформления.
"Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту. Мы делаем это так, как и тысячи простых людей, в чьей памяти телефона нет номера президента. Оксана имеет устойчивую проукраинскую позицию", – подчеркнул Баканов.
Он также отметил, что спецпроверка в СБУ не обнаружила никаких ограничений при назначении его на должность заместителя главы СБУ и не нашла препятствий предоставлению допуска к государственной тайне.
Иван Баканов
rudenko.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ. Соответствующий указ появился на сайте президента 22 мая.
Выяснилось, что он получил воинское звание за несколько дней до назначения специально для того, чтобы занять должность.
В СБУ ответили, что глава ведомства Василий Грицак присвоил воинское звание "лейтенант" своему первому заместителю Ивану Баканову одновременно с его принятием на военную службу.
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