"Что вы знаете о Донбассе?" Экс-нардеп призналась в "брезгливости" к Галичине

Профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, член-корреспондент НАН Украины, экс-нардеп Лариса Скорик заявила, что не ездит на Галичину, откуда родом, после второго Майдана.

Такое высказывание прозвучало в интервью еженедельнику "2000".

"Что они сделали с моей Галичиной, во что ее превратили?! Это даже не хуторянство. Это тяжкая, самоуверенная провинциальность, которая расползлась по всей Украине", — говорит Скорик.

И добавляет: "У меня чувство брезгливости к этому дремучему невежеству и невероятной провинциальности".

При этом она вступилась за Донбасс.

"Да что они (власть - Ред.) вообще знают о Донбассе? А я очень много знаю о нем. Я попала туда по распределению после Львовского политехнического института, и мне отлично там работалось и спокойно жилось на среднестатистическую зарплату молодого специалиста. Прежде всего потому, что там не было стукачей, и благодаря людям, которые были в истинном смысле слова интеллигенцией. Я говорю не о каких-то абстрактных дончанах, а о культурно-научно-технической интеллигенции "Гипрограда", специалистах в сфере архитектуры и технологий, с которыми мне довелось работать. Таких открытых, образованных и надежных людей я не встречала нигде", — сказала экс-нардеп.

Как сообщал "Обозреватель", Лариса Скорик также заявила, что ей стыдно за радикалов из Западной Украины.