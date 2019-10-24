"Человек в шкафу!" Сеть напугало жуткое видео с "призраком"

На Reddit пользователь опубликовал видеосообщение, которое ему прислала его девушка. За ее спиной внезапно возник мужской силуэт.

Об этом пишет life.ru. В видеосообщении девушка показывала своего кота, однако получателя напугал силуэт мужчины, который появился на спиной девушки и был похожим на призрак (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

"Моя девушка прислала мне это в Snapchat, и что-то на заднем плане привлекло моё внимание. Лично я не особо верю в паранормальные явления, но я серьёзно не могу понять, что за человек в её шкафу", - написал он.

Сеть напугало жуткое видео с "призраком"

Пост с видеозаписью моментально стал вирусным. Сотни человек поделились своим мнением по поводу происходящего на ролике.

"Либо твоя девушка изменяет тебе, либо её преследует чёртов призрак", "Я уверен, этому есть какое-то рациональное объяснение, но эта штука и правда очень похожа на человека".

Как писал OBOZREVATEL, в Reddit появилось странное фото пользовательницы с ником ScummyMoney, на котором было запечатлено ее отражение в стекле. Многим комментаторам оно напомнило привидение.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!