Погода в Украине в четверг, 16 июля, будет дождливой преимущественно в западных регионах, в Винницкой и Житомирской областях.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко на своем канале в Telegram. На остальной территории Украины поле повышенного атмосферного давления приведет сухую, преимущественно солнечную погоду.

Температура воздуха ожидается благоприятная: +22...+27 градусов. В Карпатах прогнозируют +8...+14 градусов. Ветер предполагается западного направления, небольшой, максимум умеренный. Однако при грозах может быть порывистым.

Часть Украины накроют дожди: синоптик дала свежий прогноз погоды Telegram / Погода от Натальи Диденко

В Киеве в четверг предполагается около 25 градусов, без осадков. Небольшой дождь может пройти во второй половине дня.

Напомним, начальница отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что сейчас в Украине периоды сильной жары меняются рекордными ливнями, участились смерчи. По ее словам, такие события можно назвать климатическим шоком.

Из-за изменений климата жара и засуха становятся все более катастрофическими для Украины. Климатические зоны начали смещаться на север.

Часть Украины накроют дожди: синоптик дала свежий прогноз погоды Telegram / Погода от Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с понедельника, 13 июля, и до пятницы, 17 июля, будет преимущественно сухая, но довольно прохладная (как для лета) погода. Дожди с грозами ожидаются только в последние сутки.