Было 48 млн: в Украине провели электронную перепись населения

Украинское правительство провело электронную перепись населения и собирается обнародовать результаты на следующей неделе.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, передает Интерфакс. Он отметил, что погрешность нового метода ниже, чем у традиционной переписи.

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными", – рассказал Дубилет.

По его словам, в правительстве спорят о необходимости проводить традиционную перепись населения в 2020 году. Министр считает, что этого делать не нужно.

Дмитрий Дубилет ТСН

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине готовятся к переписи населения. По словам топ-чиновников из Кабинета министров, она пройдет в электронном виде и поможет сэкономить несколько миллиардов. Некоторые социологи женазывают это профанацией и пустой тратой денег.

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