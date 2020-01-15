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15 января • обновлено в 18:29
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/ Общество

Было 48 млн: в Украине провели электронную перепись населения

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Украинское правительство провело электронную перепись населения и собирается обнародовать результаты на следующей неделе.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, передает Интерфакс. Он отметил, что погрешность нового метода ниже, чем у традиционной переписи.

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными", – рассказал Дубилет.

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По его словам, в правительстве спорят о необходимости проводить традиционную перепись населения в 2020 году. Министр считает, что этого делать не нужно.

Дмитрий Дубилет

Дмитрий Дубилет

ТСН

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине готовятся к переписи населения. По словам топ-чиновников из Кабинета министров, она пройдет в электронном виде и поможет сэкономить несколько миллиардов. Некоторые социологи женазывают это профанацией и пустой тратой денег.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Дмитрий Дубилет
Тег
население
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Крым Андрей
Крым Андрей
По последним данным 100% населения нашей страны пользуется интернетом. Это показал опрос, проведённый в интернете.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Поди 30 миллионов цубатых обезьян наберётся.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А чего ж они методиками не похвастались то? Ни в одном государстве подобных нет, чтобы давали результат с небольшой погрешностью.Даже у их хваленого запада. А тут такой прорыв!
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