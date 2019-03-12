Буря опять разгуляется: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине во вторник, 12 марта, будет прохладно. Циклон опять вызовет штормовой ветер и затянет холодом западную часть страны.

Буря немного утихнет днем. Несмотря на это, в Укргидрометцентре предупреждают о порывах до 15–20 метров в секунду на севере Левобережья.

Дождь со снегом синоптики обещают практически по всей территории Украины. Солнце и сухая погода ожидается только в ряде центральных регионов. В частности, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Винницкой области.

АСН

Холодное всего 12 марта будет на Волыни и в некоторых северных областях. Там воздух прогреется до +3...+5 градусов.

Теплее всего будет на Закарпатье. Там столбики термометров остановятся на отметках в +7...+9 градусов.

Ветер будет северо-западным, 7–12 метров в секунду.

В Киеве также ожидаются дожди со снегом. Температура воздуха достигнет +4...+6 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, понедельник, 11 марта, Украину накрыла бушующая непогода. Скорость ветра достигала 15-20 м/с, а в Карпатах и Прикарпатье до 29-34 м/с. Ураганный ветер обрывал ветки, а местами и полностью вырывал деревья. Также пострадали крыши зданий, остановки транспорта, дорожные знаки, билборды и прочее.

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