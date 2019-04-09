"Будем говорить "на России": Цимбалюк предложил Украине языковую революцию

Журналист Роман Цимбалюк предложил ввести в Украине такое понятие, как украинский русский язык. По его словам, он будет во многом отличаться от литературного варианта, используемого страной-агрессором.

Свою идею он озвучил в видеоблоге на YouTube, подчеркнув, что единственным государственным языком в стране всегда будет оставаться украинский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Возможно, через какое-то время нужно будет ввести такое понятие, как украинский русский. И, кстати, он уже сейчас отличается. И чем дальше, тем сильнее. Очень много слов имеют разное ударение, произношение ну и, конечно, очень большая разница в предлогах", — сказал Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

В частности, он допустил возможность использования словосочетания "на России" по примеру того, как показательно это делает страна-агрессор по отношению к Украине.

"В нашем варианте русского языка, в украинском русском языке (это как американский английский) можно, кстати, ввести это в качестве правила — на России. Звучит же как, правда? Когда ты последний раз был на России? Мне даже ухо не режет", — с сарказмом отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов посоветовал выйти из ситуации со словосочетанием "на" или "в" Украине альтернативным путем. По его мнению, следует говорить просто "на территории Украины" и это якобы ни у кого не вызовет возражений.

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