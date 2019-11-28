Президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский разгромил молодую команду президента Владимира Зеленского, назвав их "лифтерами". Также он выразил уверенность в вине второго президента Леонида Кучмы за убийство основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе и раскрыл жуткую статистику смертей украинцев в ДТП.

Об этом и многом другом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

OBOZREVATEL собрал для вас главные тезисы Бродского:

О защите бизнеса государством:

"Бизнес не может быть независимым, если страна не работает. Государство создано людьми для того, чтобы оно их защищало. Если эта функция не выполняется, какой независимый бизнес может быть?" – отметил он.

Бродский разгромил "лифтеров" из команды Зеленского

О приходу к власти "слуг народа":

"Вот, говорят, пришли молодые, "слуги", я их называю "лифтерами". Они там рассказывают о социальном лифте, они – "лифтеры". Какие они "слуги"? "Слуги народа" летают за три тысячи гривен в VIP-секторе? Мне все равно, сам он заплатил или государство оплатило. У народа зарплата 4200, а он в одну сторону 3500 тратит!" – возмутился Бродский.

О курсе валют в Украине в 90-е:

"Я сидел на диване с телефоном, мне звонили и докладывали. А у меня было 500 обменных пунктов. Ни у кого больше. Я был лицензия №1, банки не меняли. Я устанавливал курс валюты в стране. Потому что Национальный банк – фиксированный курс и "До свидания". А рыночный я устанавливал. Верьте – не верьте, но на протяжении 5-6 лет его устанавливал я, сидя на диване", – отметил Бродский.

Об убийстве Гонгадзе:

Бизнесмен напомнил, что финансировал Гонгадзе. Гордон после этого спросил, считает ли Бродский, что второй президент Леонид Кучма не виновен в гибели журналиста.

"Я убежден, что эти люди, которые продали страну... могли все делать. Все, что угодно", – добавил Бродский и подчеркнул, что знает многое об этом деле, однако всего рассказать не может. "Не хотелось бы сакральность власти нарушать", – сказал бизнесмен.

О войне на дорогах:

"Сегодня выходят украинцы утром на работу, в школу, институт, детский садик. И я точно знаю, что 10 из них не вернется", – сказал Бродский. Он упрекнул власти страны в бездействии.

"А власти поф*г все эти годы, что я бьюсь за это... Только после аварии в Харькове, после этой Зайцевой, массово медиа стали реагировать и поддерживать позицию сайта OBOZREVATEL в этом вопросе", – добавил он.

О президентстве Зеленского:

"Я до сих пор верю в то, что этот парень должен нам всем помочь. Но ему нужно пройти курс молодого бойца. Он тоже своеобразный "лифтер" политический, но по жизни – нет. Он хороший парень. Он по жизни ковырялся, карабкался с того Кривого Рога. Выполз – "Квартал 95". Молодец", – поделился бизнесмен.

О главе Офиса президента Андрее Богдане:

"Он своеобразный парень. Мне кажется, что где-то на каком-то этапе Зеленскому его надо будет терять. Это будет его решение, он президент", – сказал бизнесмен.

"Это одна из тех его [Зеленского] "ног", на которую он может опереться. У него не хватает опыта личного управления государством. А этот был везде: в Министерстве юстиции, возглавлял борьбу с коррупцией при правительстве Азарова", – добавил Бродский.

Об окончании войны на Донбассе:

Бродский считает, что Зеленский может закончить войну, однако с Донбассом лучше попрощаться.

"Да, ему удастся добиться мира. Ну как добиться – стабилизировать ситуацию. Развести войска, обменять пленных", – поделился президент ФБУ.

Об Януковиче и краденых шапках:

По словам Бродского, у них с бывшим секретарем СНБО Александром Турчиновым была идея – взять любое уголовное дело и "повесить" на Януковича, чтобы тот показал подлинные документы о своих судимостях за хулиганство.

"Ну придумали шапки. Хотели взять уголовное дело – вот оно. А он бы пусть бегал и кричал: "Это не оно, у меня вот было другое". Хотели заставить показать реальное уголовное дело", – поделился Бродский.

"На самом деле, лучше бы он шапки воровал, чем то, что наделал здесь", – резюмировал президент ФБУ.

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