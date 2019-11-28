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29 ноября • обновлено в 10:41
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Ирина Кулинич

"Не "слуги народа", а "лифтеры!" Бродский дал разгромное интервью

44.6т
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Президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский разгромил молодую команду президента Владимира Зеленского, назвав их "лифтерами". Также он выразил уверенность в вине второго президента Леонида Кучмы за убийство основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе и раскрыл жуткую статистику смертей украинцев в ДТП.

Об этом и многом другом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

OBOZREVATEL собрал для вас главные тезисы Бродского:

О защите бизнеса государством:

"Бизнес не может быть независимым, если страна не работает. Государство создано людьми для того, чтобы оно их защищало. Если эта функция не выполняется, какой независимый бизнес может быть?" – отметил он.

Бродский разгромил "лифтеров" из команды Зеленского

Бродский разгромил "лифтеров" из команды Зеленского

О приходу к власти "слуг народа":

"Вот, говорят, пришли молодые, "слуги", я их называю "лифтерами". Они там рассказывают о социальном лифте, они – "лифтеры". Какие они "слуги"? "Слуги народа" летают за три тысячи гривен в VIP-секторе? Мне все равно, сам он заплатил или государство оплатило. У народа зарплата 4200, а он в одну сторону 3500 тратит!" – возмутился Бродский.

О курсе валют в Украине в 90-е:

"Я сидел на диване с телефоном, мне звонили и докладывали. А у меня было 500 обменных пунктов. Ни у кого больше. Я был лицензия №1, банки не меняли. Я устанавливал курс валюты в стране. Потому что Национальный банк фиксированный курс и "До свидания". А рыночный я устанавливал. Верьте не верьте, но на протяжении 5-6 лет его устанавливал я, сидя на диване", – отметил Бродский.

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Об убийстве Гонгадзе:

Бизнесмен напомнил, что финансировал Гонгадзе. Гордон после этого спросил, считает ли Бродский, что второй президент Леонид Кучма не виновен в гибели журналиста.

"Я убежден, что эти люди, которые продали страну... могли все делать. Все, что угодно", – добавил Бродский и подчеркнул, что знает многое об этом деле, однако всего рассказать не может. "Не хотелось бы сакральность власти нарушать", – сказал бизнесмен.

О войне на дорогах:

"Сегодня выходят украинцы утром на работу, в школу, институт, детский садик. И я точно знаю, что 10 из них не вернется", – сказал Бродский. Он упрекнул власти страны в бездействии.

"А власти поф*г все эти годы, что я бьюсь за это... Только после аварии в Харькове, после этой Зайцевой, массово медиа стали реагировать и поддерживать позицию сайта OBOZREVATEL в этом вопросе", – добавил он.

О президентстве Зеленского:

"Я до сих пор верю в то, что этот парень должен нам всем помочь. Но ему нужно пройти курс молодого бойца. Он тоже своеобразный "лифтер" политический, но по жизни нет. Он хороший парень. Он по жизни ковырялся, карабкался с того Кривого Рога. Выполз "Квартал 95". Молодец", – поделился бизнесмен.

О главе Офиса президента Андрее Богдане:

"Он своеобразный парень. Мне кажется, что где-то на каком-то этапе Зеленскому его надо будет терять. Это будет его решение, он президент", – сказал бизнесмен.

"Это одна из тех его [Зеленского] "ног", на которую он может опереться. У него не хватает опыта личного управления государством. А этот был везде: в Министерстве юстиции, возглавлял борьбу с коррупцией при правительстве Азарова", – добавил Бродский.

Об окончании войны на Донбассе:

Бродский считает, что Зеленский может закончить войну, однако с Донбассом лучше попрощаться.

"Да, ему удастся добиться мира. Ну как добиться стабилизировать ситуацию. Развести войска, обменять пленных", – поделился президент ФБУ.

Об Януковиче и краденых шапках:

По словам Бродского, у них с бывшим секретарем СНБО Александром Турчиновым была идея – взять любое уголовное дело и "повесить" на Януковича, чтобы тот показал подлинные документы о своих судимостях за хулиганство.

"Ну придумали шапки. Хотели взять уголовное дело – вот оно. А он бы пусть бегал и кричал: "Это не оно, у меня вот было другое". Хотели заставить показать реальное уголовное дело", – поделился Бродский.

"На самом деле, лучше бы он шапки воровал, чем то, что наделал здесь", – резюмировал президент ФБУ.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Михаил Бродский Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа

Новости общества

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