"С Донбассом надо прощаться": Бродский оценил шансы Зеленского по достижению мира

Президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский выразил мнение, что президент Владимир Зеленский может закончить войну, однако с Донбассом лучше попрощаться.

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Да, ему удастся добиться мира. Ну как добиться – стабилизировать ситуацию. Развести войска, обменять пленных", – поделился президент ФБУ.

Бродский оценил шансы Зеленского по достижению мира

С оккупированными территориями Донбасса, по мнению Бродского, следует попрощаться. При этом, речь идет не о людях.

"Нужно создать условия, чтобы они приехали сюда работать. Для этого нужны большие зарплаты. Чистые и прозрачные условия. Тогда они приедут. Потом вернуться домой и заберут родителей. Нужно именно так двигаться", – пояснил он.

Бродский призвал пока "поставить барьер", чтобы украинских воинов перестали убивать и они могли спокойно нести службу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бродский поделился впечатлениями от президентства Зеленского, дав ему время до весны.

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