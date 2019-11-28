"С Донбассом надо прощаться": Бродский оценил шансы Зеленского по достижению мира

Президент Федерации баскетбола Украины, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский выразил мнение, что президент Владимир Зеленский может закончить войну, однако с Донбассом лучше попрощаться.
Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Да, ему удастся добиться мира. Ну как добиться – стабилизировать ситуацию. Развести войска, обменять пленных", – поделился президент ФБУ.
Бродский оценил шансы Зеленского по достижению мира
С оккупированными территориями Донбасса, по мнению Бродского, следует попрощаться. При этом, речь идет не о людях.
"Нужно создать условия, чтобы они приехали сюда работать. Для этого нужны большие зарплаты. Чистые и прозрачные условия. Тогда они приедут. Потом вернуться домой и заберут родителей. Нужно именно так двигаться", – пояснил он.
Бродский призвал пока "поставить барьер", чтобы украинских воинов перестали убивать и они могли спокойно нести службу.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бродский поделился впечатлениями от президентства Зеленского, дав ему время до весны.
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