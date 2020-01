В Британии герб Украины приравняли к символам терроризма: разгорелся скандал

В руководстве по противодействию экстремизму, подготовленном полицией Великобритании, в разделе знаков и символов праворадикальных групп размещен национальный герб Украины.

Об этом на своей странице в Twitter сообщило посольство Украины в Британии. Дипломаты потребовали официальных извинений и удаления изображения.

Отметим, в пособии тату с гербом подали под названием "Украинский трезубец (националистический)". Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

"Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений", – заявило посольство Украины.

Пособие распространяется по всей Англии в рамках подготовки к программе "Превенция" по борьбе с радикализацией, предназначенной для того, чтобы поймать лиц, которые могут угрожать совершением террористического насилия.

При этом "Европейская правда" передает, что в документе наряду с неонацистами вспоминаются и такие ненасильственные группы, как "Гринпис", экологическая протестная группа "Восстание против вымирания".

Также в разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, приведена символика полка "Азов".

Британская полиция пояснила эти документы ошибкой, однако новая их версия все также содержит "Восстание против вымирания" и другие зоозащитные и экоорганизации.

Полиция настаивает на том, что это руководство не имеет целью определить все группы, которые оно описывает, как экстремистские.

Руководство, как пояснили копы, предназначено улучшить понимание знаков и символов, с которыми люди могут столкнуться. В тексте пособия также сказано, что "не все знаки и символы в этом документе указаны в контртеррористических интересах".

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb