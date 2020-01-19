В Британии герб Украины приравняли к символам терроризма: разгорелся скандал

В руководстве по противодействию экстремизму, подготовленном полицией Великобритании, в разделе знаков и символов праворадикальных групп размещен национальный герб Украины.

Об этом на своей странице в Twitter сообщило посольство Украины в Британии. Дипломаты потребовали официальных извинений и удаления изображения.

Отметим, в пособии тату с гербом подали под названием "Украинский трезубец (националистический)". Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

Иллюстрация. Тату с гербом Украины Politinform.net

"Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений", – заявило посольство Украины.

Руководство по противодействию экстремизму

Пособие распространяется по всей Англии в рамках подготовки к программе "Превенция" по борьбе с радикализацией, предназначенной для того, чтобы поймать лиц, которые могут угрожать совершением террористического насилия.

При этом "Европейская правда" передает, что в документе наряду с неонацистами вспоминаются и такие ненасильственные группы, как "Гринпис", экологическая протестная группа "Восстание против вымирания".

Также в разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, приведена символика полка "Азов".

Руководство по противодействию экстремизму

Британская полиция пояснила эти документы ошибкой, однако новая их версия все также содержит "Восстание против вымирания" и другие зоозащитные и экоорганизации.

Полиция настаивает на том, что это руководство не имеет целью определить все группы, которые оно описывает, как экстремистские.

Руководство, как пояснили копы, предназначено улучшить понимание знаков и символов, с которыми люди могут столкнуться. В тексте пособия также сказано, что "не все знаки и символы в этом документе указаны в контртеррористических интересах".

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ранее неизвестные расклеили наклейки с украинской символикой на улицах временно оккупированного террористами "ДНР" Донецка.

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