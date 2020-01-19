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19 января • обновлено в 16:53
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В Британии герб Украины приравняли к символам терроризма: разгорелся скандал

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В руководстве по противодействию экстремизму, подготовленном полицией Великобритании, в разделе знаков и символов праворадикальных групп размещен национальный герб Украины.

Об этом на своей странице в Twitter сообщило посольство Украины в Британии. Дипломаты потребовали официальных извинений и удаления изображения.

Отметим, в пособии тату с гербом подали под названием "Украинский трезубец (националистический)". Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

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Иллюстрация. Тату с гербом Украины

Иллюстрация. Тату с гербом Украины

Politinform.net

"Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, является крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений", – заявило посольство Украины.

Руководство по противодействию экстремизму

Руководство по противодействию экстремизму

Пособие распространяется по всей Англии в рамках подготовки к программе "Превенция" по борьбе с радикализацией, предназначенной для того, чтобы поймать лиц, которые могут угрожать совершением террористического насилия.

При этом "Европейская правда" передает, что в документе наряду с неонацистами вспоминаются и такие ненасильственные группы, как "Гринпис", экологическая протестная группа "Восстание против вымирания".

Также в разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, приведена символика полка "Азов".

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Руководство по противодействию экстремизму

Руководство по противодействию экстремизму

Британская полиция пояснила эти документы ошибкой, однако новая их версия все также содержит "Восстание против вымирания" и другие зоозащитные и экоорганизации.

Полиция настаивает на том, что это руководство не имеет целью определить все группы, которые оно описывает, как экстремистские.

Руководство, как пояснили копы, предназначено улучшить понимание знаков и символов, с которыми люди могут столкнуться. В тексте пособия также сказано, что "не все знаки и символы в этом документе указаны в контртеррористических интересах".

Как писал OBOZREVATEL, ранее неизвестные расклеили наклейки с украинской символикой на улицах временно оккупированного террористами "ДНР" Донецка.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Великобритания
Теги
символы "Азов" скандалы фотографии терроризм
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Некоторые картинки точь в точь эмблема Азова. К ним претензий у Украины нет.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Бу-га-га-га, а шо не так, гитлepoвские пoдxyйники?
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Происки єрефовцев.
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