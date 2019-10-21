"Браво!" Коломойский отреагировал на скандальный номер "Квартала 95" о Гонтаревой

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал номер студии "Квартала 95" о поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

"Браво!" – отметил он "Радио Свобода", подчеркнув, что само выступление он еще не посмотрел.

"По поводу того (понравилось. – Ред.), что "сгорела от стыда", – добавил бизнесмен. "Вам именно эта фраза понравилась?" – уточнила журналистка. "Ну конечно!" – ответил Коломойский. Он также сказал, что еще больше ему понравилась фраза "Валерия думает на Валерича".

Журналисты спросили, не считает ли Коломойский такой номер насмешкой, бизнесмен ответил, что нет. "Так не последнее же имущество сгорело. Что, только у нее дом сгорел? А сколько на Донбассе домов сгорело?" – сказал он.

Валерия Гонтарева и Игорь Коломойский

На вопрос о том, понравится ему, если "Квартал" станет шутить о сгоревших на Донбассе домах, Коломойский ответил: "Когда они будут шутить – будем разговаривать. А мы сейчас говорим в контексте... Манипуляциями только не занимайтесь".

Бизнесмен откинул предположение, что номер о поджоге дома Гонтаревой мог заказать именно он в ее День рождения.

"Я не знаю, когда День рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать при желании. Во-вторых я не брал и не участвую в создании контента "Квартала 95", тем больше в честь Дня рождения Гонтаревой (слишком много ей чести)", – сказал Коломойский.

Он также добавил, что "не поддерживает связь с "Кварталом" с сентября прошлого года и на политику их шуток не влияет".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за скандала с "Кварталом 95" и хором Веревки.

На скандал отреагировала и сама Гонтарева. "Это стыд! Насмехаться над людских горем – это невозможно представить в цивилизованном обществе", – сказала она.

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