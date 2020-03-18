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18 марта • обновлено в 20:40
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Борт Зеленского отправили эвакуировать украинцев из Вены

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Президентский самолет отправили в Вену за украинцами, которые застряли из-за карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. При этом сам глава государства не полетел на нем.

Борт Зеленского отправили эвакуировать украинцев из Вены

liga.net

По словам источника, такая ситуация сложилась из-за того, что для эвакуации украинцев не нашлось больше самолетов.

В то же время в своем обращении Зеленский заявил, что рейс из Вены 18 марта в 13:30 вернулся в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австрии оставалось около 470 украинцев, которые не смогли вернуться в Украину из-за закрытия границы и введения карантина.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на заседании Кабмина 18 марта заявил, что за границей находится 35 479 украинцев, которых нужно эвакуировать.

Напомним, что Украина договорилась о точках эвакуации, из которых застрявшие за границей граждане, гарантировано смогут добраться на родину бесплатно или по льготной цене.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Пигин Макс
Пигин Макс
У Зеленского есть самолёт??? А как же велосипед???
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Иванова Елена
Иванова Елена
Пигин Макс, в аренду пока сдал))
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