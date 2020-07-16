Больные COVID-19 украинцы не верят в диагноз и ведут себя агрессивно: медики рассказали о наболевшем

Врачам из больницы в городе Стебник Львовской области, которую сперва готовили как резервную для приема инфицированных коронавирусом, иногда приходится сталкиваться с агрессией пациентов – те не верят в болезнь и ее опасность.

При этом замены медикам нет: медучреждение работает с мая, сейчас из 60 койкомест для больных COVID-19 там заполнены 50. Ежедневно принимают 2-3 новых зараженных, но медперсонала не хватает, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что к борьбе с инфекцией привлекли медиков всех профилей – из первичного звена забрали семейного врача, попросили вернуться даже тех, кто вышел на пенсию. Врачи в реанимации, не снимая костюмов, работают шесть часов подряд.

"Люди на улице не понимают этого. Смотрят разные видео, где рассказывают, что это все выдумка. Реанимация у нас была на шесть коек, но из-за того, что много людей, мы увеличили", – говорит один из врачей.

Его коллеги подчеркивают, что жители Стебника сетуют и, даже если больные получают положительный результат, отказываются в это верить – убеждают, что не инфицированы.

Львовщина лидирует по количеству зараженных коронавирусом

"Если приходит положительный результат, они восклицают: "Это не у меня". Мы ощущаем на себе порой и агрессию... Это маленький город. Все друг друга знают. И можем боятся, что люди будут говорить", – добавляет сотрудник больницы.

Например, на местном рынке в Стебнике даже вспыхнули дискуссии: одни продавцы считают, что пандемия – это выдумка, другие же убеждают в обратном. По их словам, они разочаровались во всем.

Но врачи говорят, что им не понятно, почему украинцы позволяют себе не следовать советам медиков, добавляя: дистанция или маска, чистые руки, бдительность к своему здоровью способны уменьшить нагрузку на реанимационную бригаду.

"Есть рекомендации. Старайтесь придерживаться карантина. То есть, маска, иметь с собой антисептик. И советуйте родным так же. Потому что сейчас карантин продолжается", – призывает врач реанимации больницы в Стебнике на Львовщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области умерла 20-летняя девушка с коронавирусной инфекцией и пневмонией, не дождавшись результатов ПЦР-теста. Перед тем она впала в кому и врачи не смогли спасти ей жизнь.