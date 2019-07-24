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"Больно смотреть!" Синоптик предупредила о смене погоды в Украине

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В четверг, 24 июля, Украина будет почти самой холодной страной в Европе, но избежит изнуряющей жары.

Об этом в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко, отметив, что жарче всего будет в западных странах Европы.

"Даже в северных Финляндии и Швеции температура воздуха будет достигать +28 и выше градусов. На Францию ​​просто больно смотреть, до и за 40 градусов! Готовимся к временным климатическим беженцам, не иначе. Потому что у нас – практически идеальная погода, периодические дожди и умеренно тепло", – рассказала метеоролог.

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При этом Диденко отметила, что украинцы будут недовольный и такой погодой.

"Они жалуются на погоду не только, на мой взгляд, потому что сидят исключительно в своих условных дворах, часто не смотрят дальше, вокруг и на перспективу. Чтобы оценить правильно свой климат и жизнь, стоит порой выглядывать за горизонт своих собственных кумулюс, то есть кучевых облаков", – пояснила она.

Дожди

Дожди

Синоптик добавила, что по Украине пройдут грозовые дожди, в основном на Севере, Востоке, в Центре страны. На Западе дожди ожидаются локальными центрами и незначительные. В южной части страны будет сухая солнечная погода. Температура воздуха днем ​​ будет колебаться в пределах + 22 + 26 градусов, на юге + 25 + 29 градусов.

В Киеве в пятницу, 25 июля вероятный кратковременный дождь и гроза. Скорее – днем, ночью будет сухо. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов.

"Сочувствуем французам, наслаждаемся своей погодой", – подытожила Диденко.

Карта погоды

Карта погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля в Украине на большинство территорий пройдут грозовые дожди.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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