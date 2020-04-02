Главная Новости
2 апреля • обновлено в 16:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Больница на Закарпатье ужаснула "готовностью" к коронавирусу: кругом плесень и нет масок

1.4т
Читать материал на украинском

Медики Хустской районной больницы на Закарпатье пожаловались на абсолютную неготовность учреждения к эпидемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Ведь инфекционное отделение давно требует капитального ремонта стоимостью 13 млн грн: здание разваливается, его стены осыпаются, а внутри все покрыто плесенью, говорится в сюжете программы "Факты" телеканала ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Трудно работать в таких условиях, не так, как за границей. Хотелось бы хорошо работать, если бы были условия", – говорит санитарка Маруся Билыч.

Хустская районная больница

Хустская районная больница

Скриншот видео

Хустская районная больница

Хустская районная больница

Скриншот видео

В инфекционном отделении, где работает женщина, наблюдается жесткая нехватка персонала: там работают только шесть медсестер, семь санитарок и трое врачей.

В придачу ко всему в отделении нет ни одного аппарата ИВЛ (они есть только в реанимации), а для больных коронавирусом подготовили лишь один бокс на два места.

Также медики признаются, что у них катастрофически малый запас средств индивидуальной защиты.

Хустская районная больница

Хустская районная больница

Скриншот видео

Хустская районная больница

Хустская районная больница

Скриншот видео

"Всего не хватает: и масок, и костюмов. Есть лишь на некоторое время. Если не дай Бог, то очень будет трудно. Мы все в критическом состоянии и в группе риска", – рассказывает медсестра Татьяна Грига.

Не лучше обстоит ситуация и в других частях Хустской районной больницы. К примеру, подвал медучреждения полностью залит водой, а в прачечной – грибок, антисанитария и ржавые стиральные машины. Более того, некоторый период времени ее сотрудникам приходилось стирать белье вручную, поскольку ни одна машина не работала.

Чтобы хоть как-то улучшить состояние местной больницы, неравнодушные местные жители собрали совместными усилиями 1 млн гривен. Однако для того, чтобы привести всю больницу в порядок, необходимы сотни миллионов гривен.

Хустская районная больница

Хустская районная больница

Скриншот видео

Хустская районная больница

Хустская районная больница

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, община Монастырисского района Тернопольской области записала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за эпидемии коронавируса. Люди жалуются на то, что глава Тернопольской ОГА Владимир Труш озвучивает СМИ неправдивую информацию о ситуации в области, а также о готовности Монастырисской районной больницы к приему инфицированных COVID-19.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ужгород
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а с чего бы это и вы за больницы заинтересовались, уж т0 шария смотрите?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Putin Serjio
Putin Serjio
Центр Европы, что ещё сказать
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел. При Порошенко такого не было
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги