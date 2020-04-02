Медики Хустской районной больницы на Закарпатье пожаловались на абсолютную неготовность учреждения к эпидемии коронавируса.

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Ведь инфекционное отделение давно требует капитального ремонта стоимостью 13 млн грн: здание разваливается, его стены осыпаются, а внутри все покрыто плесенью, говорится в сюжете программы "Факты" телеканала ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Трудно работать в таких условиях, не так, как за границей. Хотелось бы хорошо работать, если бы были условия", – говорит санитарка Маруся Билыч.

Хустская районная больница Скриншот видео

Хустская районная больница Скриншот видео

В инфекционном отделении, где работает женщина, наблюдается жесткая нехватка персонала: там работают только шесть медсестер, семь санитарок и трое врачей.

В придачу ко всему в отделении нет ни одного аппарата ИВЛ (они есть только в реанимации), а для больных коронавирусом подготовили лишь один бокс на два места.

Также медики признаются, что у них катастрофически малый запас средств индивидуальной защиты.

Хустская районная больница Скриншот видео

Хустская районная больница Скриншот видео

"Всего не хватает: и масок, и костюмов. Есть лишь на некоторое время. Если не дай Бог, то очень будет трудно. Мы все в критическом состоянии и в группе риска", – рассказывает медсестра Татьяна Грига.

Не лучше обстоит ситуация и в других частях Хустской районной больницы. К примеру, подвал медучреждения полностью залит водой, а в прачечной – грибок, антисанитария и ржавые стиральные машины. Более того, некоторый период времени ее сотрудникам приходилось стирать белье вручную, поскольку ни одна машина не работала.

Чтобы хоть как-то улучшить состояние местной больницы, неравнодушные местные жители собрали совместными усилиями 1 млн гривен. Однако для того, чтобы привести всю больницу в порядок, необходимы сотни миллионов гривен.

Хустская районная больница Скриншот видео

Хустская районная больница Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, община Монастырисского района Тернопольской области записала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за эпидемии коронавируса. Люди жалуются на то, что глава Тернопольской ОГА Владимир Труш озвучивает СМИ неправдивую информацию о ситуации в области, а также о готовности Монастырисской районной больницы к приему инфицированных COVID-19.

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