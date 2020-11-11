Богдан потроллил заболевшего COVID-19 Разумкова

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
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  • Некоторым пользователям шутка Богдана понравилась

  • Многие написали, что шутить с болезнью глупо

Андрей Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан своеобразно отреагировал на информацию о том, что спикер ВР Дмитрий Разумков заболел COVID-19.

К записи Разумкова в Facebook о заражении коронавирусом Богдан оставил едкий комментарий.

"У вас там шо? Коронавирусное кубло?" – написал экс-глава ОП.

Мнение пользователей по поводу записи Богдана разделились. Некоторые поддержали его юмор, а некоторые раскритиковали.

Многие написали, что от болезни не застрахован никто, и это не является поводом для шуток. Кто-то предложил Богдану вернуться и вылечить всех.

А кто-то выразил радость, что такой "шутник" ушел с государственной службы.

"У вас там шо? Коронавирусное кубло?"
Некоторые пользователи поддержали юмор Богдана
Некоторые пользователи раскритиковали шутку

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Украины, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заболел коронавирусом.

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