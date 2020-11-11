Богдан потроллил заболевшего COVID-19 Разумкова

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан своеобразно отреагировал на информацию о том, что спикер ВР Дмитрий Разумков заболел COVID-19.

К записи Разумкова в Facebook о заражении коронавирусом Богдан оставил едкий комментарий.

"У вас там шо? Коронавирусное кубло?" – написал экс-глава ОП.

Мнение пользователей по поводу записи Богдана разделились. Некоторые поддержали его юмор, а некоторые раскритиковали.

Многие написали, что от болезни не застрахован никто, и это не является поводом для шуток. Кто-то предложил Богдану вернуться и вылечить всех.

А кто-то выразил радость, что такой "шутник" ушел с государственной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Украины, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заболел коронавирусом.