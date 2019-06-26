Злочини сексуального характеру, спрямовані проти дітей, посилили вимогу збільшити покарання для злочинців. І не важливо, що існує ст. 68 КК України, яка передбачає, що злочини проти дітей обтяжуютьпокарання.

І коли суспільство переситилось простими методами: збільшити кількість років відсидки, повернути смертну кару, - для обговорення закидаються екзотичніші, які сприймаються як більш болючіші та відчутні.

Хімічна кастрація. Типу знищити те, що є предметом злочину. І звучить страшно. Але…

Перше. Хімічна кастрація – це не назавжди. Як тільки злочинець перестає приймати препарати, його статеві функції відновлюються. І він знову зможе стати на шлях педофілії. До речі, для цього не треба йти "у біга". Достатньо знайти антидот, - ліки, які б зводили нанівець дію хімії для "кастрації". Зокрема, про такі антидоти почали говорити у Казахстані як тільки почали запроваджувати таке покарання.

Друге. Як показує практика, хімічна кастрація може розглядатись як альтернатива основному покаранню. У деяких кримінальних системах – у злочинця навіть є вибір: або хімічна кастрація, або – реальна відсидка. Тобто, злочинець перебуватиме на волі та час від часу навідуватиметься до судового медика, який робитиме йому відповідну ін’єкцію. В цій процедурі є купа "чудово все" для того, щоб не нести відповідальність. Наприклад, не відомо, хто і як зі сторони зможе проконтролювати "сексуальну спроможність злочинців". Справа не лише в тому, що на різних людей препарати можуть діти по різному. У нас існують проблеми зі справедливим правосуддям. Де гарантії, що не можна купити медика? І коли притягнуть до відповідальності якогось мажора, - і він отримає як альтернативу "хімічні кастрацію". Як проконтролювати, який укол і кому саме здійснив лікар? Тому, якщо хімічна кастрація є альтернативою покаранню (або полегшує його), то це шлях для того, щоб уникнути покарання.

Новости В Україні зроблено перший крок до введення хімічної кастрації педофілів

Третє. Паніка за своїх дітей. Більшість з тих, хто обурюється педофілами, переживає за власних дітей. І у мене питання: коли ви знатимете, що на волі проживає тимчасово кастрований педофіл, Ви станете менше переживати? Тут накладається і зворотня проблема відкритих реєстрів педофілів: якщо ви знатимете, що поряд із них ніхто не живе – ви менше перейматиметесь за долю дітей? Чи ви гадаєте, що вони здійснюють злочини тільки за місцем проживання.

Можна скільки завгодно підвищувати відповідальність за злочини. Навіть запровадити смертну кару, відрубування рук і навіть - статевих органів. Але, є два але: коли масова культура працює на те, щоб стимулювати сексуальні злочини, то жодні покарання не зупинять злочинців. І ще – коли під час висвітлення злочину наголос робиться на жертві та самому злочині, а не на тому, скільки отримав злочинець і як йому живеться "на зоні", - то і суспільство буде вважати, що число злочинів зростає. А правоохоронна система не працює від слова зовсім.

Тут питання полягає в іншому – в тому, щоб в суспільстві сформувалась вимога про незворотність покарання. Незалежно від того який злочин, і не важливо який соціальний статус в злочинця. А якщо просто говорити про якісь новітні методи покарання – то це лише пості методи для того, щоб заспокоїти суспільство. Якщо закон виконуватиметься вибірково, то жодне підвищення покарання не призведе до того, що він буде застосовуватися однаково для всіх.

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