Благодаря "слугам народа" комитет Рады одобрил скандальный законопроект “О медиа”

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект №2693 “О медиа” как доработанный к первому чтению, несмотря на протесты СМИ и журналистов.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"Слуги народа в парламентском комитете дружественно игнорируют обращение журналистских организаций, СМИ, информагентств, журналистов и блогеров... За – Слуга народа (в лидерах – Никита Потураев и Евгения Кравчук). Воздержался Гео Лерос", – сообщил он.

По словам Томиленко, против выступили Александр Абдуллин (Батькивщина), Ирина Констанкевич (За майбутнє), Юрий Павленко, Ренат Кузьмин и Александр Качный (все – ОПЗЖ).

"Но свобода слова есть. Продолжаем за нее бороться!", – заверил Томиленко.

Глава комитета Никита Потураев на своей странице в Facebook уточнил, что новый закон "почти ничего не меняет" для телевидения, радио и печатных СМИ.

Он также подчеркнул, что не меняются квоты на язык и национальный продукт, не ограничиваются права журналистов, иностранных медиа (кроме медиа государства-агрессора) и пользователей социальных сетей, платформ общего доступа и потоковых сервисов.

"Все ограничения по контенту уже есть в законодательстве, и никаких новаций документ не предусматривает. Единственное нововведение – это переход всех регуляторных функций в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Поскольку регуляцию в сфере медиа должен осуществлять не орган исполнительной власти, а независимый, конституционный и коллегиальный орган", - отметил Потураев.

Комитет Рады поддержал законопроект "О медиа" (Facebook Сергея Томиленко)

"Слуги народа" не видят угроз в законе "О медиа" (Facebook Никиты Потураева)

"Слуги народа" не видят угроз в законе "О медиа" (Facebook Никиты Потураева)

"Слуги народа" не видят угроз в законе "О медиа" (Facebook Никиты Потураева)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, за два дня более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект №2693 "О медиа".