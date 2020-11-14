Убил и закопал возле дома: подруги убитой в Италии украинки рассказали о трагедии

В Италии полицейские нашли тело 42-летней украинки Виктории Вовкотруб. Она была убита ее бывшим сожителем, 60-летним гражданином Сербии ромской национальности.

Убийца закопал женщину неподалеку от своего дома, возле заброшенного клуба, окровавленный ковер и одежду женщины хотел выбросить на мусорник. Тогда его и задержали полицейские.

Подробнее об этой трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Полиция задержала 60-летнего гражданина Сербии ромской национальности Кадруса Бериси (Beris Kadrus) несколько дней назад, когда он пытался выбросить на мусорник ковер и женскую одежду со следами крови.

Правоохранители два дня выслеживали его после того, как одна из подруг Виктории заявила о ее исчезновении. Женщина сообщила полиции, что в тот день, 4 ноября, погибшая должна была встретиться с Бериси. А после этого ее никто не видел.

Полицейские взяли мужчину под стражу. Сначала он отказывался называть место, где спрятал тело. Правоохранители обыскивали все заброшенные дома в округе. Также они провели ДНК-экспертизу пятен крови и волос, которые обнаружили на ковре. Все это принадлежало Виктории Вовкотруб.

Когда Кадрусу предъявили эти улики, он указал, где закопал тело бывшей возлюбленной. Полицейским понадобилось два часа 13 ноября, чтобы откопать тело украинки. Также в полиции заявляют, что Виктория была убита несколько дней назад в доме этого мужчины.

Как рассказывают знакомые украинки, Виктория с Кадрусом была знакома три года. Сначала они встречались, а потом стали жить в гражданском браке. Жених не нравился многим знакомым украинки.

Сам Кадрус давно живет в Италии, у него есть разрешение на работу. Но он, как правило, брался за любую разовую подработку, кому что надо сделать по хозяйству, это все было неофициально.

"Внешне это очень неприятный человек. К тому же о нем ходили слухи, что у него есть "красная карта". Так называют документ о том, что человек на самом деле психически нездоров. Насколько это правда, я не знаю.

Виктория красивая, высокая женщина. Он маленький, уродливый. Но вы будете смеяться, из-за него тут женщины буквально дрались. До Виктории у него были еще две украинки. Также у него была семья. Кто его бывшая жена не знаю, никогда о ней ничего не слышала. Но его дети живут тут в Италии", – анонимно рассказывает OBOZREVATEL одна из знакомых украинки.

Сама Виктория Вовкотруб родом из Черкасщины. У нее остались двое детей – взрослый сын и младшая дочь, еще школьница. А также пожилые родители.

Несколько лет назад женщина уехала в Италию на заработки, поскольку перспективы найти работу в Украине у нее не было. В чужой стране она ухаживала за пожилыми итальянцами, а также подрабатывала в баре. "В то время, когда она искала работу, работала в баре. Но когда нашла, то сразу ушла", – говорит подруга.

За последнее время женщина сильно изменилась. Друзья отмечали, что она очень похудела. На что сама Виктория всегда отшучивалась. Мол, плохо кормят тут.

С новым возлюбленным Виктория пару лет назад даже приезжала в Украину. В одной из соцсетей у нее сохранились фото с той поездки. Иностранный жених вовсю обнимался с ее близкими, сидел за одним столом, фотографировался.

Казалось, что у пары все прекрасно. На самом деле, все было не так. Кадрус много раз поднимал руку на Викторию, бывало, что жестоко ее избивал и издевался. Но она все это терпела и прощала.

"Причиной, скорее всего, была ревность. Она красавица, а он просто урод. Но она никому не жаловалась, все держала в себе. Но, видимо, уже не было сил и несколько недель назад она ушла от него. Арендовала квартиру. Хотела спокойно жить, может, и детей к себе забрать. Хотя несколько раз за это время они встречались, все выясняли отношения. И в тот последний день она пошла на встречу с ним, и оказалась в его доме. Там он ее и убил", – рассказывает подруга.

"Она была очень светлым человеком. Тут в Италии, в чужой стране украинки стараются держаться вместе и помогать друг другу. Помню, когда мне требовалась медицинская помощь, нужно было делать уколы, то Виктория мне их делала.

Она уехала в Италию не от хорошей жизни. Ей нужно было помогать своим детям и пожилым родителям. А нелюдь забрал ее жизнь. Страшно даже подумать что произошло с ней в тот день. Никто не знал, сколько боли она пережила, но она всегда оставалась улыбчивой, не падала духом. Всегда была честной и придерживалась своего слова", – говорит OBOZREVATEL еще одна знакомая Виктории.

Всю неделю, пока полиция искала тело бедной женщины, многие надеялись, что произойдет чудо, и она окажется жива. Пусть искалечена, но жива. 11 ноября у Виктории был день рождения, и знакомые поздравляли ее, писали пожелания в соцсети. Но в тот день украинки уже не было в живых.