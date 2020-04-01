Бьет на 120 километров: в Украине успешно испытали мощное оружие. Видео

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" провело успешное испытание мощной ракеты украинского производства "Ольха-М".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, опубликовав видео испытаний.

"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы. Есть хорошая новость – ГККБ "Луч" 30-31 марта проведено очередное успешное испытание ракеты "Ольха-М". Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражения цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия при которых происходили испытания, все запуски были успешными", – написал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Конгресс Соединенных Штатов Америки был уведомлен о планах Министерства обороны по новой поставки Украине военного вооружения на 125 млн долларов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!