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1 апреля • обновлено в 17:04
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Бьет на 120 километров: в Украине успешно испытали мощное оружие. Видео

1.9т
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Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" провело успешное испытание мощной ракеты украинского производства "Ольха-М".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, опубликовав видео испытаний.

"Никакой коронавирус не остановит выполнение украинской ракетной программы. Есть хорошая новость – ГККБ "Луч" 30-31 марта проведено очередное успешное испытание ракеты "Ольха-М". Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражения цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия при которых происходили испытания, все запуски были успешными", – написал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Конгресс Соединенных Штатов Америки был уведомлен о планах Министерства обороны по новой поставки Украине военного вооружения на 125 млн долларов.

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Место
Украина
Тег
ракеты
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Стесняюсь спросить: "А когда проверят на натуре?"
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к сармат
к сармат
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