Беглый украинский чиновник стал "министром" в "ДНР"

"Министром промышленности" так называемой "ДНР" стал бывший украинский чиновник Владимир Рущак, на которого в 2015 году открыли уголовное производство за коррупцию и который бежал от тюрьмы в ОРДЛО.

Об этом рассказал блогер Денис Казанский в своем блоге. Он уточнил, что с 2013 по 2015 год Рущак был главой Национального агентства по аккредитации Украины, которое выдавало частным компаниям разрешения на деятельность по сертификации товаров по нормам ЕС.

Согласно данным следствия, Рущак там организовал коррупционную схему – выводил средства за лицензии от бизнесменов через фирму-прокладку.

Владимир Рущак стал "министром промышленности" в "ДНР"

Когда преступную схему разоблачили, Рущак, спасаясь от тюрьмы, убежал в Россию. Россияне его не выдали, но отправили на работу в "ДНР", где он был назначен "министром".

"Рущак в 2014-2015 вообще не имел никакого отношения к "ЛДНР", спокойно работал в Киеве на "кровавую хунту" и никак не участвовал в событиях на востоке. Убежал в ОРДЛО он только после того, как его поймали на воровстве. И там украинского чиновника-воришку сразу же сделали "элитой республики", – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший "министр угольной промышленности ДНР" Игорь Ивакин, перемещенный СБУ на подконтрольную Киеву территорию, может избежать заключения.

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