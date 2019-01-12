''Автономизация и федерализация!'' Симоненко на росТВ выдвинул наглые претензии к Украине

Скандальный глава запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко нагло заявил, что Украина якобы должна окончить войну на Донбассе, дать ему права широкой автономии, а сама превратиться в федерацию.

Кроме того, он заступился за страну-агрессора Россию, выразив уверенность, что в военной агрессии против Украины она не виновата. Бредовые рассуждения одиозный коммунист озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Петр Симоненко Скриншот видео

"Надо не к кому-то апеллировать, а в Киеве в конце концов решать вопрос прекращения войны! И надо сесть за стол переговоров со своими гражданами, политиками, определить четко программу на широкую автономизацию Донбасса со всеми вытекающими проблемами федерализации Украины и поставить точку! И не искать ответа ни в Москве, ни в Вашингтоне, а в Киеве надо своему народу ответить, что вы делаете!" — высказался предатель Украины.

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