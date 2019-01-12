''Автономизация и федерализация!'' Симоненко на росТВ выдвинул наглые претензии к Украине

Скандальный глава запрещенной в Украине КПУ Петр Симоненко нагло заявил, что Украина якобы должна окончить войну на Донбассе, дать ему права широкой автономии, а сама превратиться в федерацию.
Кроме того, он заступился за страну-агрессора Россию, выразив уверенность, что в военной агрессии против Украины она не виновата. Бредовые рассуждения одиозный коммунист озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Петр Симоненко
Скриншот видео
"Надо не к кому-то апеллировать, а в Киеве в конце концов решать вопрос прекращения войны! И надо сесть за стол переговоров со своими гражданами, политиками, определить четко программу на широкую автономизацию Донбасса со всеми вытекающими проблемами федерализации Украины и поставить точку! И не искать ответа ни в Москве, ни в Вашингтоне, а в Киеве надо своему народу ответить, что вы делаете!" — высказался предатель Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 января запрещенная в Украине КПУ на 54 внеочередном съезде выдвинула кандидатом на пост президента государства своего лидера Симоненко.
КПУ хоть и запрещена в Украине, но официально продолжает деятельность из-за судебной коллизии.
Симоненко часто появляется в эфире российского пропагандистского телевидения, упрекая власть и выдумывая фейки об Украине.
Он обозвал украинцев "неполноценным народом" и призывал к развалу Украины.
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