Впечатления от сегодняшней столицы. Еще в конце прошедшей недели мы предлагали всем любителям зеленых велосипедов и седой бороды веселого дедушки, которого почему-то принимают за Санта Клауса, проделать занятный эксперимент. Суть его состояла в том, чтобы пройтись по улицам своего города и сделать на память несколько сэлфи.

Мы не стали усложнять задачу и предлагать взять что-то такое в руки, что соотнесло бы их с 72%, а просто сфотографироваться на фоне табло обменки, чтобы хорошо было видно, за сколько гривен можно купить доллар. Тогда разброс был небольшим: 26.10-26.15. Наверное, это предложение казалось неуместным, поскольку вот же Зе переехал на Банковую, а курс никак не отреагировал на это замечательное событие.

И тем не менее, страна находится в таком состоянии, что ее стабильные экономические показатели, в частности – обменный курс гривны, берутся не из воздуха, шляпы фокусника или багажника зеленого велосипеда, а в результате взаимодействия в различными международными институциями, и главное – зависит от вменяемой внутренней экономической политики. Как только одно из этих условий провисает, все начинает меняться в худшую сторону.

Некто гражданин нескольких государств Коломойский, который рассказывает, что это он сделал Зе президентом, четко показал всем, что вменяемая и ответственная экономическая политика Украины подходит к концу.

Как только он заговорил о прелестях дефолта, а первое лицо государства не открестилось от этих заявлений, Украина мгновенно потеряла огромные средства только на этой болтовне и молчании. Безусловно это практически свело к нулю инвестиционную привлекательность любого бизнеса в Украине и понизило в цене долги Украины, то есть – сократило активы.

Заметим, это был только треп, стоимость которого кто-то должен подсчитать и опубликовать. То есть, уже сейчас имеется цена не профессионализму того, что было выбрано 72%, и это еще не было каких-то решительных действий, типа реприватизации Приватбанка. Только слова и молчание!

Но вернемся к обменкам. Уже сегодня в столице наличный доллар покупают в диапазоне 26.6-26-75. Что-то подсказывает, что это лишь начало, поскольку высшее руководство Украины так и не показало какой-то осознанной позиции по вопросам, прямо влияющим на эту сферу жизни государства. Скорее всего, так и будет, поскольку юмористы продолжают прибывать на руководящие должности важных государственных структур, а за ними уже потянулись их родственники.

Конечно, проголосовавшим за Зе все это может показаться до лампочки и они скажут, что у них нету долларов и покупать они их не собираются. Точно так же они рассказывали о безвизе, мол – плевать, они никуда из своей Серипуповки не выезжал и не планируют этого делать, но тут расклад другой. Вслед за долларом побежит цена бензина, поскольку весь он либо импортный, либо изготовлен из импортного сырья. Как только это случится, полезут все остальные цены, включая продукты, коммуналку и вообще – все.

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Сейчас мы находимся в том коротком моменте, когда общее движение только вышло на старт. Поэтому, если ты даже не собираешься покупать доллары, то наверняка покупаешь пиво, колбасу, хлеб и далее – по списку. А еще, можно вспомнить то, как и почему повышали цену на проезд в маршрутках и прочем. А поясняли – накопившимся дисбалансом с ценой топлива. Что там еще, коммуналка? Отопительный сезон станет отрезвляющим моментом, поскольку именно тогда вылезет вся красота ситуации.

Но судя по всему, эти самые 72% имеют очень слабые способности к установлению причинно-следственных связей и потому мы дали совет сфотографировать обменные курсы. Это будет объективным подтверждением того, что эта публика выкинула за ненадобностью. Потом будут смотреть на фотографию и вспоминать эти времена точно так же, как до этого – колбасу по 2,20 и вкусный бломбир за 20 копеек. А все почему? А потому, что жадина платит дважды, дурак – трижды, а лох – платит по жизни. Так что разглядывая фото с ушедшим в историю курсом, любой из 72% сможет найти себе правильное определение из этой житейской мудрости.

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