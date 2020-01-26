Аномальное тепло: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 26 января, украинцев ждет теплая и сухая погода.

В ближайшие сутки сохранит своё влияние тёплая воздушная масса с отсутствием осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза; в Карпатах 4-9° мороза; днём 1-6° тепла, на юге страны до 9° тепла.

Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине Иллюстрация

В Киеве – без осадков; температура воздуха ночью около 0°, днём 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 января самая высокая температура воздуха днём была +6,7° в 1975г., самая низкая ночью -22,4° в 1891г.

В понедельник, 27 января, погода в Украине ожидается также без осадков. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днём 1-6° тепла, на юге страны до 8° тепла.

В Карпатах небольшой мокрый снег с дождём; температура воздуха ночью 1-6° мороза, днём около 0°.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптики предупредили, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов.

Прогноз по Украине резко изменили. Синоптики сообщили, что весна придет уже в феврале.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху.

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