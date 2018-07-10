"Здравствуйте, Анатолий Иванович! Я туплю или, как говорится, работаю в ночном клубе рекламщиком-пиарщиком, поэтому не назову ни себя, ни города. Ко мне приходят представители всяких организаций, чтобы снять или весь клуб или какой-то зал под свои вечеринки, разные проекты. Отказываю редко. Например, отказал, когда условием было, чтобы всю ночь на сцене были подвешены люди за кожу на кольцах и крючках. То есть, муляжи такие. Я этим ребятам сразу сказал: мне такой экстрим в клубе не нужен. Они хотели создать максимально мрачную атмосферу, - пишет Анатолий Стреляный для Радио Свобода. - Я вообще-то в жизни много кем был и много чего видел, так что теперь понимаю, что к чему. В пятнадцать лет был скинхедом. Узбеков, таджиков бил. А потом мама нашла у меня флаг со свастикой и поговорила так, что я тут же перестал. Она показала мне фотографию из семейного альбома. Там был человек без рук и ног. "Вот это твой прадед, таким он вернулся из Освенцима". И все! Мозги мои перевернулись.

У меня вообще очень хорошая семья, со мной в детстве тешкались. Вы спросите, откуда взялась у меня такая злоба, такая агрессия. Я в детстве очень толстый был, учился в частной школе. Там дети богатых были, а меня семья на последние деньги учила. В этой школе меня гнобили всячески, обзывали и даже били. А перед тем, как мои мозги встали на место, я еще и вандалом побывал – вандалом стен, потом перешёл в графити. Наркоту, правда, никогда не принимал, но что это такое, знаю подробно, не хуже врача, потому что мне это нужно по работе, чтобы угадывать, чего ждать от подозрительного посетителя. Например, под ЛСД один посетитель выдернул с корнем унитаз и выбил ногой дверь. Под амфитамином у людей расширенные зрачки. Марихуанщики самые безобидные, сидят вялые и улыбаются. Наркоконтроль является крайне редко.

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Об этом заботится руководство заведения, потому что внимание этой структуры негативно влияет на репутацию клуба. К директору иногда приходит полиция - водки выпить", - пишет бывший скинхед, думаю, правду пишет, иначе написал бы, что полиция пьянствует в этом клубе не иногда, а постоянно. Большое дело сделал бы человек, который создал бы что-то вроде общества – всероссийского! - по работе со скинхедами. Это должен быть умный, хорошо образованный, умелый воспитатель от природы. Ненавязчиво, почти незаметно для самих своих подопечных помогал бы им становиться людьми. Я знавал таких наставников. Один из них провел несколько лет за колючей проволокой, а когда вышел на волю, то создал клуб для подростков - клуб спортивный, но с подспудной целью отвлекать их от подворотни.

Пишет Иван Смирнов: "Прошло более ста лет, а запись в дневнике Антона Павловича Чехова не теряет своей актуальности до сих пор: "На одного умного полагается тысяча глупых, и на одно умное слово приходится тысяча глупых, и эта тысяча заглушает, и потому так туго подвигаются города и деревни. Большинство, масса всегда останется глупой, всегда она будет заглушать; умный пусть бросит надежду воспитать и возвысить её до себя; пусть лучше призовет на помощь материальную силу, пусть строит железные дороги, телеграфы, телефоны - и с этим он победит и подвинет вперёд жизнь".

Я вот почему взял это в передачу. Чуть позже Чехова мысль о том, что умному творческому человеку лучше строить дороги, чем пытаться просветить темных соотечественников, особенно художественными произведениями, - эту мысль высказал немец Шпенглер, за что, правда, и подвергся.., хотя не только за это. Он выводил свой совет не совсем прямо из глупости толпы, а из судьбы человечества, как он ее толковал, из пути, будто бы уготованного двуногим. Это, мол, путь от бога к безбожию, от общения с богами, от оглядки на них, от служения им - к простым, грубым житейским заботам, к вещизму, к обзаводу. Путь, следолвательно, от художественного творчества к научно-техническому.

"Политика России не изменится, - следующее письмо, - не изменится ни на миллиметр. Не надейтесь. Пустые надежды. Россию много раз обманывали те же США. С ГДР Горбачева обманули. С Прибалтикой дурачили Ельцина. Да что там Горбачева и Ельцина! Всех россиян обманывали. Мол, вот как уступит нам Россия, тогда и настанет ее дружба с Западом. Теперь опять байки напополам с угрозами. Россия не верит ни на копейку этим речам. И будет противодействовать. Конкретно говоря, отвечать ударом на удар. Оружие американское в Украину - российское оружие на Донбасс. Ничего другого не будет. На этот раз Россия уперлась И все. Все. Понимаете? Всё. Другого не будет", - уверен этот слушатель.

Вы знаете, друзья, я не стал бы с ним спорить. Вполне возможно, что так и будет, как он говорит. Другое дело – к чему страна придет в итоге (в промежуточном итоге, разумеется, ведь все итоги в жизни, они промежуточные). Большего или меньшего, временного или вечного отчуждения России от западного мира никогда не исключала западная мысль, никогда. С настроением этого слушателя "Свободы" живут многие. Мы хорошие, мы, положа руку на сердце, лучше всех, наши умы, наши науки, наши изобретения, наши песни и пляски – всем умам умы, всем наукам науки, всем изобретениям изобретения, всем песням и пляскам песни и пласки… И тут же вы слышите: нас дурачили, нас обманывали эти американцы, да и все, кому не лень. Вы не верите своим ушам. Таких, кого легко обмануть, русский язык именует простофилями. Что же ты, мил-человек, хочешь сказать: что вы простофили великие? Вряд ли он хочет это сказать. Он вообще не совсем знает, что хочет сказать. Его донимает обида на судьбу – на судьбу, которая отняла у него то, что он считал величием. А для удобства он придает ей облик дяди Сэма, как когда-то – облик англичанки, которая всюду гадит. Это и называется ресентиментом. С этим состоянием души связаны известные умственные игры образованных людей.