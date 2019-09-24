А знаете ли вы, что в период с 1942-й по 1945 в Германии под руководством министерства пропаганды Йозефа Геббельса было снято три фильма о счастливой жизни евреев, которые благостно живут в лагерях для последующего переселения в Палестину? "Фюрер дарит евреям город" - например.

Это было сделано для того, чтобы Запад поверил, что "евреев в Германии не убивают, а просто готовят к отправке на историческую родину", потому что "немцы - культурная нация, и нет там никаких преступлений на расовой почве".

Еще в сентябре 1944-го немцы снимали, как правильно и красиво евреи работают в своих гетто, "открытие банка еврейского самоуправления", соревнования по прыжкам в бассейн, постановка оперы Оффенбаха "Сказки Гофмана" (евреи же хорошие музыканты, правда?)

Как только съемки были закончены, "актеры", включая маленьких детей, были отправлены в Аушвиц.

Это я к тому, насколько бессовестной и беспощадной может имперская пропагандистская ложь (Рейх = "империя" с немецкого).

В общем, есть у кого всем этим соловьевым-скабеевым-киселевым-шариям учиться, впрочем, как и тутошним клоунским макиавелли тоже.

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