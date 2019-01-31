''Вытворял с парнем уму не постижимые вещи'': рассказ ''охотника'' за педофилами

В Украине группа "охотников" за педофилами "Наследие" более чем за три года выловила 180 любителей детей. Молодые мужчины из Запорожья выявляют склонных к таким преступлениям людей в интернете, а когда те приходят на встречу с ребенком, ловят их, снимают на видео и придают инциденты огласке.

На последнем видео из Запорожья активисты встретили мужчину, пришедшего на свидание к 13-летней девочке, с которой он вел интимную переписку. Им оказался старший кладовщик одного из предприятий.

Учитывая остроту проблемы и большое количество надругательств над детьми в Украине, OBOZREVATEL поговорил с руководителем организации Артемом Артемьевым.

- Артем, чем закончилась история с кладовщиком? Последний сюжет вызвал много обсуждений. Вы сдали его в полицию?

- Закончилось, как и с предыдущими. Публикацией фрагментов его переписки с девочкой-подростком и видеозаписи, где он дает свои пояснения. Также оповещением по месту его работы, рассылкой материалов в соцсетях его друзьям и знакомым. Очень радует, что этот случай вызвал такой резонанс, не часто получается этого добиться. Полиция, разумеется, приезжала, записали все на личный видеорегистратор, что пойманный не имеет претензий, и удалились.

Артем Артемьев Facebook Артема Артемьева

- Почему нет смысла вызывать полицию? Что сами следователи вам говорят?

- Полицию нет смысла вызывать, так как согласно УК Украины умысел не является преступлением. Если бы имелся потерпевший ребенок, наполненный жидкостями злоумышленника, а также весь в потожировых следах преступника, возможно, подчеркиваю, возможно, бы завели уголовное производство. А следователи говорят, что, грубо говоря, нет тела – нет дела.

- Кто-то из ваших "трофеев" понес наказание, помимо видео?

- Наказание в виде лишения возможности дальнейшего радостного проживания получили все пойманные. Мы оповещаем, как я выше сказал, всех родственников, друзей, сослуживцев, сотрудников. Часто приглашали телефонным звонком жен, родителей, братьев, сыновей. Давали ознакомится с материалами, вызывали полицию, контролировали потом поведение пойманных. Многих пото направляли на принудительное лечение в психиатрические больницы.

Смотрите видео по теме:

- А как полиция смотрит на вашу деятельность? Может, предлагали сотрудничество или напротив, говорили, что так нельзя?

- Полиция смотрит одобряюще. При областном УВД имеется специальный отдел, который занимается борьбой с торговлей людьми. Мы плотно сотрудничали какое-то время и обоюдно помогали друг другу. Выявляли серверы с детским порно, студии любительской сьемки в гаражах (случай такой был в Кушугуме).

Еще на ранних этапах работы, около трех лет назад, меня пригласил на встречу один сотрудник органов. Диалог выдался коротким, но содержательным. Четко было дано понять, что если мы не будем заниматься разбоем, а именно отнимать ценности у пойманных, то будет все хорошо, так как дело благое. У ни у всех есть семьи, дети, все понимают нужность такой организации. К слову, хочу отметить, что нуждающихся в "Наследии" нет, все хорошо зарабатывают. И нам не нужны ценности этих ублюдков. Они пытаются повесить на нас ярлыки разбойников, но это не так.

- Как вы отыскиваете таких людей, как с ними работаете?

- Мы их находим несколькими способами. Либо это просто фейковая страница подростка в группах знакомств, либо это жалоба ребенка, либо жалоба родителей. Неоднократно на мероприятия по поимке педофила являлись родители детей, и нам приходилось удерживать их от самосуда.

Один из последних пойманных, работает кладовщиком ВКонтакте "Наследие"

- Кто предложил создать такую группу? Есть ли у вас последователи в других городах? Как желающие подключиться к вашей работе находят вас?

- Идея создания возникла у меня спонтанно. В группе в социальной сети возник словесный конфликт с неким гражданином, который сетовал на то, что дети тоже хотят взрослой любви и ничего в этом плохого нет. Я аргументированно возражал, однако он настаивал. И у меня возникло непреодолимое желание провести с ним устную беседу. Так, на то время моей девушкой, была создана первая фейковая страница ребенка, с целью завлечь этого любвеобильного подонка на встречу и беседу. Однако он на встречу так и не пришел или я тогда по неопытности пропустил его.

Но на эту страницу взялись писать другие взрослые дяди, которые не прочь позабавиться с ребенком. Причем в таком количестве, что волосы дыбом вставали. И тогда я принял решение основать коллектив, так как одному, по ряду причин, такую работу выполнять невозможно .

В других городах имеются последователи, разумеется. Однако ребята подходят к работе не совсем ответственно, порой даже приступают закон. Закон морали в первую очередь

Желающих поучаствовать очень много, однако коллектив сформирован несколько лет назад, все надежные, проверенные люди.

- Были ли случаи, когда пойманные люди жаловались на вас? Например, предъявляли претензии, что вы их незаслуженно опозорили, спровоцировали, побили?

- Разумеется, десятки раз. Расскажу на примере одного пойманного нами по фамилии Бурулин. Мы его поймали при попытке совратить мальчика 13 лет. Был отснят материал, опубликован, разослан родственникам. Резонанс был дикий. Однако гражданин не успокоился, и решил написать на меня заявление за клевету и нанесение ущерба его автомобилю. Следствие шло, меня вызывали на допросы, организация продолжала деятельность. Видимо, я под счастливой звездой родился: нам попался гражданин-растлитель, у которого в переписках обнаруживается этот самый Бурулин. Они обсуждают, как и что следует делать с детьми. Долго ли коротко ли, назначили встречу Бурулину вновь от имени подростка. Собрались и поехали в Никополь. Там его встретили, отвели в горотдел.

Далее начался просто ад. На его телефоне нашли любительскую съемку, где он вытворяет уму не постижимые вещи с каким-то парнем.

- Сколько уже таких людей вы поймали?

- На данный момент поймано 182. Одного не публикуем пока в интересах следствия. Скоро будет обнародован просто вопиющий случай, следите за нашими новостями.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!