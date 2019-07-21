"А вы в Украину едете? Я тоже украинка!" Сеть возмутил инцидент в поезде

Украинская журналистка Нонна Стефанова рассказала в сети историю о том, как в поезде к ее сыну подошла русскоязычная девочка из Украины, которая не знала родного языка. Пользователей возмутила такая ситуация, они начали комментировать пост и рассказывать о подобных случаях.

Об этом Стефанова написала на своей странице в Facebook, отметив, что ехала поездом "Перемишль-Киев" из Львова в столицу. По ее словам, с ее сыном Аскольдом познакомилась девочка, которая разговаривала на русском языке и была растеряна, услышав украинский.

"Она из Киева. Откуда едет – я не спрашивала. Говорить на украинском – не умеет, это тоже заметно. Спрашивает нас: "А вы в Украину едете? А вы из Украины?" ... "А я тоже, тоже, украинка!" – говорит мне этот ребенок, даже немного отчаянно", – прокомментировала журналистка.

Дети

Стефанову возмутило то, что девочка не знала ни слова на украинском. По ее мнению, ситуация с русскоязычными киевскими детьми и их родителями – очень печальная.

"А худшая беда – с родителями и родственниками детей, которые говорят на украинском, а на улицах переходят на русский слушая вредные мифы о "воспитанного говорить на языке собеседника" – это такая действенная мантра ФСБ, которую надо искоренять", – написала она и добавила, что учит своего сына в любой ситуации говорить на родном языке.

В сети начали возмущенно комментировать пост и рассказывать о подобных случаях.

"Нонночка, полностью с тобой согласна и тебя поддерживаю!!! Мы в Одессе столкнулись с той же проблемой...", "...Реально бесит, это прямой результат государственной политики: школа государственная, рабочий язык в ней – государственный, а дети, которые там ежедневно по 6 часов в течение 8 лет – не могут 5 слов в кучу сложить...", "Вот еще что интересно, я, родившись и живя в Киеве, в детстве никогда не переходила на русский почему-то. И никогда не чувствовала какого-то конфликта на языковой почве. Так это был СССР. Почему же в независимой Украине дети из украиноязычных семей так часто стали переходить на русский? Не понимаю", – написали пользователи.

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганской и Донецкой областей.

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