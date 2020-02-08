"А лесби есть? Найдем!" Украинские журналисты устроили онлайн-эксперимент с проститутками

Журналисты издания "Телеграфъ" в Кременчуге, Полтавской области провели эксперимент по покупке интим-услуг в городе.

Об "асортименте" жриц любви и интернет-разводах в данной сфере они рассказали в своем материале. Отмечают, что барышни – самые разные. В возрасте от 17 до 55 лет.

"Индивидуалки без обмана", "ухоженная киса", "лежу в кровати без трусиков, жду тебя", "дома сама", "красоточка зовет", "рабочие губки". Каких только девушек нет: в платьях, в чулочках, в белье и без него, на фоне елочек и диванов", – сообщили журналисты.

Журналисты провели эксперимент с проститутками в Кременчуге Телеграфъ

После нескольких безуспешных попыток дозвониться по телефонам девушек, найденных в интернете, по одному из номеров ответил мужчина. Далее журналисты навели диалог который состоялся:

- А мы Гале звоним, вообще-то.

- Ну, вообще-то, я администратор, - доносится из трубки.

- А как Галю заказать?

- Заказывайте.

- Нам надо ехать или она приедет? - из чудика приходится вытягивать по слову.

- Вы делаете предоплату и пишете SMS или говорите адрес, куда подъехать. И она подъезжает на своей машине.

- А где гарантия, что сделаем предоплату, и она приедет?

- Мы берем предоплату для этих целей, потому что было такое, что она приехала и поцеловала…

- А в какой клуб обычно выезжаете?

- Ну, в какой скажете, вот в чём дело.

- Так куда чаще всего выезжает? – уже понятно, что “администратор” понятия не имеет, что такое Кременчуг.

- А вы из какого города администратор?

- Ну, вы ж со Славянска звоните?

- Мы вообще с другого города, - объявление было точно про Кременчуг, но наш администратор вообще не в курсе.

- Мы с Каменского.

- А, Каменка. Да это рядом, - лепит собеседник полную бурду.

- А лесби есть?

- Найдём, была одна. Мы ей позвоним.

- А куда подевались?

- Ну как бы она поехала домой. Просто не было работы, она до девяти вечера сидела

Журналисты надеялись, что "администратор" скинет номер карты, чтобы увидеть его данные, но он прислал только номер телефона и попросил его пополнить, так как карточка "переполнена".

"Денег мы, понятно, не оставили. И никому не советуем. Номер пришлось заблокировать, потому как уж очень хотел чувак на нас заработать денег и звонил, напоминая, что пора сделать перевод", – сообщили журналисты, предупредив пользователей не попадать на такие "разводы".

"Эксперимент показал, что попытки связаться и с этими дамочками безуспешны: перебрасывает зарегистрироваться в секс-клуб, который затем не пропускает безопасность ноута и смартфона", – подытожили в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе правоохранители накрыли бордель, который был устроен в специально арендованной для этого квартире в центре города.

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