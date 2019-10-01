Все было просто "ДО". Пафосный Мессия-2 так затерзал своей жадной глупостью страну, что она, буквально, стонала от коллективной ненависти. Не от конкретной даже ненависти к условным свинарчукам, а от иррационального осознания порочности Порошенко. Страна готова была обнять любого, кто вышвырнет прочь крысиную орду...

И тут появляются юные всадники в блестящих доспехах. Сокрушители. Боевые лицедеи. ФетФрумосы XXI века, которые объявили себя Пророками техно-эры. Или, скорее, безжалостными Приговорами для вчерашней шушеры. Этого было достаточно. Для начала...

... А потом быстро выяснилось, что Пророки – это квинтэссенция инфантилизма. Что все это – те самые розовощёкие и упитанные "мальчики и девочки" в обязательных рыжих подтяжках, которые стайками собираются в креативных кафешках, а работают только в "отрытых пространствах" коворкингов. Которые неизменными истерически-высокими голосами комментируют великолепные картинки того, КАК надо управлять. Они так прямо и брезгливо говорят – "вот простая логистика. Эта толпа не/креативных классов должна идти сюда, делать это, брать такой-то объём благ и платить такой-то процент налогов".

Алексей Гончарук Facebook Михаила Подоляка

Ты задаёшь вполне невинный вопрос: "а почему толпа? И почему толпа должна делать все именно так?"... "Потому что! – отвечают, – так написано в Азбуке идиота, которая является нашей обязательной настольной книгой")...

"Ага! Значит, просто человека, который сам по себе живет и видит мир только своими глазами, мы в упор не видим? Мотиваций для этого человека никаких не предлагаем, потому что он должен нас по умолчанию боготворить?")...

"Конечно, должен. Он ведь - тупой, вчерашний. А мы же предлагаем все самое уникальное и небывалое"...

... Вначале казалось, что это некий массовый стеб. Троллинг старой системы со всей ее чрезмерной серьёзностью, анализом рисков, неповоротливостью, консерватизмом, старикизмом... Но потом выяснилось, что электросамокат (очень кстати прогрессивный гаджет) и есть основа их мировоззрения.. Их мир – это точно не мир работы или пахоты. Это мир провинциального инстаграмма, где ты позируешь в шортиках премьер-министра. Это мир сэлфи с "Томом К.", потому что любая иная "Миссия невыполнима")...

... И как обязательная вишенка на сладкий построшеновский торт – "правительственная программа Гончарука", которую несомненно писала... коллективная Грета Тунберг). Плохая такая детская сказка обиженного ребёнка, что/то слышавшего о большой экономике, но считающего, что любая экономика – это всего лишь батины деньги на мороженое, которые можно потратить на покупку глянца "Esquire". Впрочем, вполне возможно, что на школьной олимпиаде данная работа займёт призовое. Дальше – ничего. Потому что не хотят слышать.

Но разве дети, которые попали в переходный период с его прыщами, драками и самоутверждением, вообще слушают своих... родителей? Да/да, именно нам – "родителям" этих фриковых детей Гончарука/Тунберг – нужно теперь нести всю ответственность)...

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!