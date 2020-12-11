83 года назад Сталин произнес фразу "Депутат – слуга народа"

Ровно 83 года назад, 11 декабря 1937 года, генсекретарь СССР Иосиф Сталин произнес фразу, которая впоследствии стала крылатой.

"Депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет", – сказал он, выступая с речью на предвыборном митинге одного из округов Москвы (в 1937 году Сталин был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР).

Впоследствии слова "Депутат – слуга народа" растиражировала советская пропаганда, что доказывают агитационные плакаты 50-х годов.

Уже в наше время, в июле 2019 года об этом обстоятельстве напомнил руководитель Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович, отметив, что именно советский диктатор был автором лозунга, который в предвыборной гонке активно использовала партия "Слуга народа" президента Владимира Зеленского.

Примечательно, что один из плакатов, на которых акцентировал внимание Вятрович, в 1954 году нарисовал однофамилец нынешнего президента Украины художник Борис Зеленский.

Как известно, в 1937 году состоялись первые выборы в Верховный Совет СССР. Это было предусмотрено конституцией, принятой за год до этого, в 1936 году.

Кроме того, что депутат должен быть слугой народа, Сталин также в своей речи 11 декабря 1937 года заявил, что "свернувшего с дороги" избранника граждане имеют право "прокатить на вороных". Между тем, 1937 и 1938 годы стали периодом самых массовых в СССР репрессий, который вошел в историю под названием "Большой террор".

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