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Разбудили в самолете: появились новые подробности и фото Зеленского на "Лиге смеха" в Одессе

8.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неофициальным визитом в Одессу рейсом МАУ.

Как передает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Одесса", Зеленский прилетел эконом-классом и приземлился в 16:21.

В свою очередь руководство и пресс-служба Одесской ОГА не смогли подтвердить информацию о запланированном визите президента.

"Думская" пишет, что к моменту приземления Зеленского в аэропорту работали десятки силовиков. Когда президент со своим окружением приблизился к автомобилям, охрана попыталась закрыть его своими телами. Однако камер журналистам они не били и корреспондентов не отталкивали.

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Вместе с Зеленским в самолете летели дети. Они хотели сфотографироваться с президентом, который в тот момент крепко спал.

"Сидящий рядом Андрей Богдан попросил войти в положение и дать ему поспать. Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране. Владимира Александровича разбудили. Он отнесся к этому с пониманием, и мы сфотографировались", — рассказала учитель Саида Роговская.

Зеленский в Одессе

Зеленский в Одессе

dumskaya.net

Зеленский в Одессе

Зеленский в Одессе

dumskaya.net

Зеленский в Одессе

Зеленский в Одессе

dumskaya.net

Зеленский в Одессе

Зеленский в Одессе

dumskaya.net

Зеленский в Одессе

Зеленский в Одессе

dumskaya.net

Зеленский в Одессе

Зеленский в Одессе

dumskaya.net

Зеленский в Одессе

Зеленский в Одессе

dumskaya.net

Зеленский в Одессе

Зеленский в Одессе

dumskaya.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в должности президента Украины Зеленский уже посещал несколько концертов, в том числе и "Лиги смеха" - 25 мая он неожиданно вышел на сцену к зрителям и поцеловал нового ведущего шоу.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Одесса
Тег
Лига смеха
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