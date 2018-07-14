"Выродки! Их нужно уничтожать!" Ада Роговцева резко высказалась о Путине и его приспешниках

Герой Украины, актриса театра и кино Ада Роговцева более 10 лет назад пообедала с главой России Владимиром Путиным.

Об этом Роговцева рассказала на встрече с OBOZREVATEL, отвечая на вопрос, есть ли ей сейчас что сказать российскому президенту.

"А я ему уже все сказала. Это же началось давно, и еще тогда я ему сказала все. Когда-то еще давно, кажется, при Кучме, он приехал в Украину с каким-то визитом, и не ясно, с чего вдруг заявил, мол, в Украине же есть такая артистка, Роговцева, буду с ней на обеде сидеть. И мы с ним обедали. Говорили", - призналась она.

"И тогда я ему прочла Цветаеву: "Если душа родилась крылатой - что ей хоромы и что ей хаты! Что Чингисхан ей - и что - Орда! Два на миру у меня врага, два близнеца, неразрывно-слитых: голод голодных...", и здесь, взглянув на Путина - "...и сытость сытых". Потому что обед был хороший. Сытость сытых. Не помню, что там произошло дальше, но он читал Шевченко. Когда же вот началась эта большая беда, я первым делом обратилась к нему, напомнив и Цветаеву, и Шевченко. Говорю: "Что это было? Фальшь, раз вы Шевченко знаете и на землю мою посягнули". Как-то так. Вот это я бы ему и повторила", - рассказала актриса.

Она сравнила Путина с немецким диктатором Адольфом Гитлером и отметила, что не знает, что движет такими людьми. По словам Роговцевой, их невозможно анализировать.

"Как проанализируешь диктатора? Человека, который решил, что он выше Бога, что он может убивать, руководить, кроить земли и народы. Что это за люди? Выродки. А как с ними? Мне кажется, их нужно уничтожать", - добавила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роговцева выступила с трогательной речью на передовой.