Винокур вмешался в конфликт между Ахеджаковой и Галкиным

Российский юморист Владимир Винокур попросил актрису театра и кино Лию Ахеджакову не обижаться на его коллегу по сцене, комика Максима Галкина.

Он прокомментировал для издания Ura.ru скандал, разгоревшийся в прессе после пародии супруга Аллы Пугачевой на артистку.

Винокур пояснил, что в данной ситуации не принимает ничьей стороны, так как любит и уважает как Ахеджакову, так и Галкина.

Лия Ахеджакова и Максим Галкин Cosmopolitan

"Максим — мой коллега, он очень талантливый. Лия Ахеджакова — талантливая актриса. Люблю их обоих. Прошу Лиичку не обижаться", — сказал Винокур.

По его словам, если на артиста делают пародии, значит, он популярен. Юморист также напомнил, что сам всю жизнь занимается пародией.

"Никто не обижался — ни Муслим Магомаев, ни Лев Лещенко, ни Вахтанг Кикабидзе, ни Людмила Зыкина. Зыкина после пародии даже подарила мне цветы", — добавил Винокур.

Владимир Винокур

Как сообщал OBOZREVATEL, Галкин пытался высмеять взгляды и гражданскую позицию Ахеджаковой в одном из своих шоу. В ответ актриса заявила, что комик не имеет права пользоваться ее именем, чтобы смешить зрителя.

После этого Галкин оправдался и попросил прощения, заверив, что не ставил целью оскорбить или унизить кого-либо. Комик попросил не лишать его права на свободу слова.

После разгоревшегося в сети шумихи Ахеджакова попросила журналистов оставить ее в покое, отметив, что эта ситуация является мелочью, недостойной внимания прессы.

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