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''Ужас! Что с лицом?'' Лорак жестко раскритиковали за новый образ

1.4тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, попала под шквал критики поклонников.

В Instagram певица опубликовала фото в пиджаке и шортах, но новый образ артистки не пришелся по душе ее подписчикам.

''Ужас! Что с лицом?'' Лорак жестко раскритиковали за новый образ

"Что-то с визуальными пропорциями. Каролина, ваш стилист вас "зарывает", избавьтесь от него!" "Анорексия уже скоро, а такая красавица была", "Очень некрасиво!" "Такое ощущение, что её приплюснули", "Что с головой и лицом? Фотошопом вытянули и сузили? Ужас! Вы на фотографе и дизайнере стали экономить", - пишут комментаторы.

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''Ужас! Что с лицом?'' Лорак жестко раскритиковали за новый образ
''Ужас! Что с лицом?'' Лорак жестко раскритиковали за новый образ
''Ужас! Что с лицом?'' Лорак жестко раскритиковали за новый образ
''Ужас! Что с лицом?'' Лорак жестко раскритиковали за новый образ
''Ужас! Что с лицом?'' Лорак жестко раскритиковали за новый образ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее муж Ани Лорак сделал татуировку с именем любимой.

Персона
Ани Лорак
Место
Украина
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