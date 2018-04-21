Умерла звезда "Любовь и голуби" Нина Дорошина

В Москве скончалась 83-летняя актриса Нина Дорошина, всенародную любовь которой принесла главная роль в фильме "Любовь и голуби".

Информацию уже подтвердил известный режиссер Владимир Меньшов, сообщается в Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва".

В последнее время Нина Дорошина часто жаловалась на сердце. Месяц назад она обращалась к врачам с жалобами на боли в области грудной клетки. Накануне ей снова пришлось вызывать скорую, однако от госпитализации актриса отказалась.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, Нина Дорошина скончалась у себя дома. Причина смерти - болезнь системы кровообращения.

"Утром ее сосед услышал крики о помощи. Дверь в квартиру женщины была открыта. Артистка держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи приехали быстро, но спасти её не удалось. Через несколько минут Дорошина умерла ", - говорится в сообщении.

Нина Дорошина была заслуженной артисткой РСФСР. Она сыграла более чем в 20 фильмах. Но любовь кинозрителей актриса завоевала блистательно исполненной ролью в фильме Алексея Коренева "По семейным обстоятельствам" и бенефисной ролью Надежды в комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби".

Ради театра Дорошина пожертвовала семьей и личной жизнью. Она дважды была замужем, однако детей так и не имела.

Как сообщал "Обозреватель", в Москве ночью, 8 апреля, умерла российская актриса театра и кино Анжелика Волчкова.