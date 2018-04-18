Умерла экс-первая леди США Барбара Буш

В США умерла 92-летняя бывшая первая леди Барбара Буш. Она была женой 41-го президента США Джорджа Буша старшего и мать 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.

Информацию уже подтвердили в Twitter Джорджа Буша старшего.

В заявлении, посвященном смерти Барбаре, нынешний президент США Дональд Трамп назвал ее "защитницей американской семьи".

"Ее будут долго помнить за твердую преданность стране и семье, обоим из которых она служила неизменно хорошо", - говорится в сообщении.

Первая леди возглавляла благотворительный фонд своего имени, занималась развитием образования. Особое внимание она уделяла вопросам грамотности.

Барбара и Джордж поженились в 1945 году. В них - шестеро детей. Их брак стал самым длинным в истории президентских пар в США.

Первая леди была известной своими самокритичны остроумными высказываниями и ярким чувством юмора.