TIME назвал 16-летнюю Грету Тунберг "Человеком года"

Американский журнал Time назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг Человеком года.

Обложка со стоящей на скале девушкой появилась в Twitter издания.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6