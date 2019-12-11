TIME назвал 16-летнюю Грету Тунберг "Человеком года"

Американский журнал Time назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг Человеком года.

Обложка со стоящей на скале девушкой появилась в Twitter издания.

"Климатическая активистка Грета Тунберг сумела превратить неясные тревоги в отношении планеты в международное движение за глобальные изменения", — указывает издание.

Новости Грета Тунберг получила необычную версию Нобелевской премии

Также на награду могли претендовать:

сенатор-демократ, председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси (инициатор процедуры импичмента американского президента);

основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг;

президент США Дональд Трамп;

американская футболистка Меган Рапино;

тайный осведомитель разведки США, подавший жалобу на Трампа после его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским;

председатель КНР Си Цзиньпин;

премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн;;

участники протестов в Гонконге;

личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, связанный с "украинским делом" президента США.

Грета Тунберг — шведская школьница, которая родилась в семье известной оперной певицы Малены Эрнман и актера Сванте Тунберга. Она стала знаменитой после отказа ходить в школу и начала одиночного протеста под стенами шведского парламента в связи с климатическими проблемами. Девочка хотела, чтобы правительство стало активнее принимать меры по борьбе с изменениями климата и чтобы политики начали соблюдать условия Парижского соглашения по климату. Она отказывалась ходить в школу по пятницам, призывая подростков по всему миру следовать ее примеру. В 2019 году ее поддержали тысячи людей на всей планете. Тунберг принципиально отказывается летать на самолетах из-за вреда для экологии. К примеру, на саммит в США она плыла на пароме. Известно, что у Тунберг — синдром Аспергера. Это психическое растройство, которое влияет на поведение девочки на публике.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Грета Тунберг отказалась от престижной премии Северного Совета в размере $50 тыс., и заявила, что "не нуждается в наградах".

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