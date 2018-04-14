"Теперь все знают": Притула прокомментировал скандал с Фреймут

Украинский комик Сергей Притула заявил, что после скандала, который разгорелся вокруг известной телеведущей Ольги Фреймут, поклонники могут использовать "хитрый способ" для того, чтобы "пригласить ее в гости".

Так, на своей странице в Facebook он написал: "Теперь все знают, как пригласить в гости Ольгу Михайловну, даже не будучи с ним знакомым и не имея номера ее телефона".

Пользователи тут же подхватили эту идею. "Закажу себе на день рождения", - шутят они.

Пост Притулы набрал 2,4 тыс. лайков и получил около 90 комментариев. Причем, многие поддержали Фреймут.

"И правильно делает! Если кто-то пишет оскорбительные слова человеку, которого не знает - пусть объяснит лично свое отношение! 100% - в глаза этого не скажет", - объясняют они.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети Ольгу Фреймут обвинили в том, что она опять устроила разборки своим критиканткам. Якобы звезда приехала на работу к двум комментаторам, которые оставили нелестные отзывы под ее фото.

Это уже не первый случай, когда Фреймут попадает в подобную ситуацию. В частности, ранее она опубликовала на своей странице в социальной сети снимки девушек, которые накануне раскритиковали ее фотографии и обозвали "старой и страшной".