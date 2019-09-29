"Танці з зірками": все видео выступлений шестого выпуска шоу

В воскресенье, 29 сентября, в 21:00 прошел шестой эфир шоу "Танці з зірками". Оставшиеся на проекте пары судили Влад Яма, Екатерина Кухар, а также хореограф Франсиско Гомес.
В предыдущем выпуске шоу покинула певица Maruv.
В этот вечер все звезды и их партнеры вышли на паркет в образах киногероев.
Балкон вели сразу два ведущих. И ими стали популярный комик, актер "95 Квартала" Евгений Кошевой и эксперт "Поверніть мені красу" Анна Буткевич.
На этот раз на главном паркете страны выступали музыкальные экспериментаторы и новаторы, группа "The Hardkiss".
OBOZREVATEL публикует видео всех выступлений на этой неделе.
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - Пасодобль
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - Ча-ча-ча
Даниэль Салем и Юлия Сахневич – Румба
Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина – Линди-хоп
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева – Контемпорари
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