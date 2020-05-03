У нынешней власти бизнес-интересы преобладают над интересами государства.

Об этом на YouTube-канале "Без хайпу" заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар. Она сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский с командой хотят вытеснить украинский контент и продавать сериалы в Россию.

"Когда-то они работали с российскими актерами и очень хотят вернуть их на украинские экраны. Украинские сериалы хотят снимать на русском языке и продавать в Россию, ведь на этом рынке Зеленский привык работать", – сказала Сюмар.

Сюмар пояснила, зачем "Квартал 95" вытесняет украинский контент

Также она отметила, что это касается и российских социальных сетей.

"Основания по соцсетям такие же – это разжигание межнациональной розни, это натравливание людей. И "Европейская конвенция прав человека" четко позволяет это делать. Более того – большинство стран затем пошли по нашему пути. И дали право регуляторам останавливать российскую пропаганду. Мы видели, как Россия вмешивается в выборы.

Но крика и визга было! Тогда мы ежедневно давали ​​гору решений – различных институтов вместе с общественными организациями. Гору проектов законов, которые имели четкую стратегию остановить российскую пропаганду, создать соответствующие условия для развития украинского, и наконец запустить украинское. И развитие эстрады, и кинопроизводства, и информационной среды программ, телеканалов и создать для них благоприятные условия", – подчеркнула нардеп.

Сюмар пояснила, зачем "Квартал 95" вытесняет украинский контент Скриншот

Виктория Сюмар обратила внимание на то, что сейчас украинцы начали снимать более качественное кино и сериалы. Но ситуация может вернуться к истокам.

"Но сейчас мы видим откровенный откат. Потому что очень трудно создавать, но очень легко все развернуть назад. Сейчас русский язык на телевидении. Я не знаю, где там Нацсовет, как он реагирует и какие мониторинги проводит. В этой ситуации мы можем привлекать внимание, обращаться к общественности, говорить. Но у власти, к сожалению, бизнес-интересы сегодня превалируют над интересами национальной безопасности. Это меня откровенно беспокоит", – подчеркнула она.

Сюмар акцентировала, что ее командой был написан альтернативный закон о создании списка актеров, которые говорят, что Крым это "извечно русская земля", чтобы они здесь просто не появлялись.

"Нам говорят: "Да вы что, и у нас не будет никогда украинских актеров, и они не умеют ничего делать". Слушайте, у нас за эти годы выросла плеяда прекрасных украинских актеров, которые прекрасно играют. Сериал "Поймать Кайдаша" объективно гораздо лучше, чем российское мыло", – заявила нардеп и резюмировала:

"Теперь они хотят здесь снимать сериалы на русском языке. Они говорят: "Нам мало украинского рынка, мы хотим продавать на русский". Можем говорить, что это конфликт интересов и прямой лоббизм своего бизнеса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Квартал 95" ярко потроллил Зеленского и Саакашвили. Комики заявили, что из-за карантина в Киеве так очистилась власть, что туда возвращается скандальный политик.

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