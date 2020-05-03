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3 мая • обновлено в 22:43
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Сюмар пояснила, зачем "Квартал 95" вытесняет украинский контент

13.1т
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У нынешней власти бизнес-интересы преобладают над интересами государства.

Об этом на YouTube-канале "Без хайпу" заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар. Она сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский с командой хотят вытеснить украинский контент и продавать сериалы в Россию.

"Когда-то они работали с российскими актерами и очень хотят вернуть их на украинские экраны. Украинские сериалы хотят снимать на русском языке и продавать в Россию, ведь на этом рынке Зеленский привык работать", – сказала Сюмар.

Сюмар пояснила, зачем "Квартал 95" вытесняет украинский контент

Сюмар пояснила, зачем "Квартал 95" вытесняет украинский контент

Также она отметила, что это касается и российских социальных сетей.

"Основания по соцсетям такие же – это разжигание межнациональной розни, это натравливание людей. И "Европейская конвенция прав человека" четко позволяет это делать. Более того – большинство стран затем пошли по нашему пути. И дали право регуляторам останавливать российскую пропаганду. Мы видели, как Россия вмешивается в выборы.

Но крика и визга было! Тогда мы ежедневно давали ​​гору решений – различных институтов вместе с общественными организациями. Гору проектов законов, которые имели четкую стратегию остановить российскую пропаганду, создать соответствующие условия для развития украинского, и наконец запустить украинское. И развитие эстрады, и кинопроизводства, и информационной среды программ, телеканалов и создать для них благоприятные условия", – подчеркнула нардеп.

Сюмар пояснила, зачем "Квартал 95" вытесняет украинский контент

Сюмар пояснила, зачем "Квартал 95" вытесняет украинский контент

Скриншот

Виктория Сюмар обратила внимание на то, что сейчас украинцы начали снимать более качественное кино и сериалы. Но ситуация может вернуться к истокам.

"Но сейчас мы видим откровенный откат. Потому что очень трудно создавать, но очень легко все развернуть назад. Сейчас русский язык на телевидении. Я не знаю, где там Нацсовет, как он реагирует и какие мониторинги проводит. В этой ситуации мы можем привлекать внимание, обращаться к общественности, говорить. Но у власти, к сожалению, бизнес-интересы сегодня превалируют над интересами национальной безопасности. Это меня откровенно беспокоит", – подчеркнула она.

Сюмар акцентировала, что ее командой был написан альтернативный закон о создании списка актеров, которые говорят, что Крым это "извечно русская земля", чтобы они здесь просто не появлялись.

"Нам говорят: "Да вы что, и у нас не будет никогда украинских актеров, и они не умеют ничего делать". Слушайте, у нас за эти годы выросла плеяда прекрасных украинских актеров, которые прекрасно играют. Сериал "Поймать Кайдаша" объективно гораздо лучше, чем российское мыло", – заявила нардеп и резюмировала:

"Теперь они хотят здесь снимать сериалы на русском языке. Они говорят: "Нам мало украинского рынка, мы хотим продавать на русский". Можем говорить, что это конфликт интересов и прямой лоббизм своего бизнеса".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Квартал 95" ярко потроллил Зеленского и Саакашвили. Комики заявили, что из-за карантина в Киеве так очистилась власть, что туда возвращается скандальный политик.

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Персоны
Виктория Сюмар Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Квартал 95
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Порошенковская соска обиженная - не взяли в квартал.
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Wick John
Wick John
Беркут Інгвар, пи.дар не хрюкай с полной пастью дерьма
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
Валерьевич Валерий, ПНХ ПДРС
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