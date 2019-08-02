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Стало известно, сколько зарабатывают топовые артисты Украины

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Известный украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев рассказал, что топовые артисты страны зарабатывают не менее трех млн долларов.

Такое признание о своих подопечных он сделал в интервью Андрею Остапчуку (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Это всегда по-разному, год от года не приходится. В целом, любой топовый артист, коим является Макс Барских, так или иначе три миллиона долларов должен заработать в свой год ", – отметил он.

Макс Барских

Макс Барских

instagram /max_barskih

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Кроме того, Бадоев раскрыл заработок украинской певицы Татьяны Решетняк (Tayanna), от которой у него "бегут мурашки по коже".

"Если Максима надо было любить и воспитывать, то Таню нужно любить и убирать все то, когда ее не любили, как женщину прежде всего. Я думаю, что (она зарабатывает. – Ред.) около 300 тысяч долларов в год, но они вкладываются. Но это не очень круто – будет больше, поверьте", – отметил он.

TAYANNA

TAYANNA

.instagram /tayanna_reshetnyak

Бадоев добавил, что артистке не хватает только времени, чтобы выйти до уровня Барских. Он пояснил, что у TAYANNA сегментированный рынок слушателей. Она поет исключительно на украинском языке, а треки не создают заведомо модными, так как они должны "жить долго".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько зарабатывают топовые российские комики по версии Forbes.

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Персоны
Алан Бадоев Макс Барских Татьяна Решетняк (Tayanna)
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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