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30 ноября • обновлено в 11:31
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С плеткой и в латексе: 50-летняя российская звезда ошарашила фанатов

1.7т
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Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс озадачила поклонников видео в стиле БДСМ.

Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram, спросив у фолловеров, кого она собирается отшлепать плеткой (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Все три спектакля "Любовь по-итальянски" в Беларуси sold out – никого не зову. А вот 6-го в Питере сможете посмотреть. Сегодня закупаюсь запрещёнкой и белорусскими вкусняшками", – подписала она под видео.

Эвелина Бледанс ошарашила поклонников

Эвелина Бледанс ошарашила поклонников

Кадр из видео

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Так, Бледанс облачилась в латексный костюм и корону, а в руках держала плетку. Перед камерой она в манерной позе замахивалась кожаным предметом.

"Эвелина, Вам бы в Германии жить, ибо немцы любят такое", "Ты выглядишь великолепно", "Взрослая баба, а ведет себя как девочка-дурочка", "Как хороша в свои годы, ты огонь, девочка", "Актриса на 100%", – отреагировали поклонники.

С плеткой и в латексе: 50-летняя российская звезда ошарашила фанатов
С плеткой и в латексе: 50-летняя российская звезда ошарашила фанатов

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Бледанс неожидано рассказала, что ей сложно общаться с украинскими артистами из-за разных политических взглядов.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Эвелина Бледанс
Теги
шоу-бизнес видео
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп понимает только плеть! Так что все по делу!
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