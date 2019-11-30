С плеткой и в латексе: 50-летняя российская звезда ошарашила фанатов

Российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс озадачила поклонников видео в стиле БДСМ.
Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram, спросив у фолловеров, кого она собирается отшлепать плеткой (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Все три спектакля "Любовь по-итальянски" в Беларуси sold out – никого не зову. А вот 6-го в Питере сможете посмотреть. Сегодня закупаюсь запрещёнкой и белорусскими вкусняшками", – подписала она под видео.
Эвелина Бледанс ошарашила поклонников
Кадр из видео
Так, Бледанс облачилась в латексный костюм и корону, а в руках держала плетку. Перед камерой она в манерной позе замахивалась кожаным предметом.
"Эвелина, Вам бы в Германии жить, ибо немцы любят такое", "Ты выглядишь великолепно", "Взрослая баба, а ведет себя как девочка-дурочка", "Как хороша в свои годы, ты огонь, девочка", "Актриса на 100%", – отреагировали поклонники.
Все три спектакля "Любовь по-итальянски" в Беларуси sold out - никого не зову. А вот 6 го в Питере сможете посмотреть. Сегодня закупаюсь запрещёнкой и беларускими вкусняшками. Советуйте, без чего в Москву не уехать? #спектакль #гастроли #гастрольныйтур #беларусь #витебск #брест #гродно #образ #садомазо #эва #комедия #альдоНиколае
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Бледанс неожидано рассказала, что ей сложно общаться с украинскими артистами из-за разных политических взглядов.
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