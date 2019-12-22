Ротару "сделала" Пугачеву: СМИ в России разогнали новый скандал

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в этом году не будет выступать в эфире "Голубого огонька", а ее почетное место займет украинская певица София Ротару.

Журналист Виталий Корюков в своей статье для "Свободной прессы" рассказал, что между артистками еще с советских времен длилось противостояние, в котором в этот раз победила украинка.

Ротару сместила Пугачеву на "Голубом огоньке"

"Интрига последних дней – это съемка украинской певицы в телепередаче "Голубой огонек", на которой Ротару исполнила две своих новых песни. В свою очередь, по словам директора примадонны Елены Чупраковой, Алла Борисовна отказалась принимать участие в съемках", – написал журналист.

По его словам, отсутствие примадонны на новогоднем мероприятии многие связывают со скандалом двухлетней давности, когда в адрес гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста поступила петиция о том, что "Голубой огонек" стало невозможно смотреть.

София Ротару и Алла Пугачева МК

"О многолетнем противостоянии Аллы Борисовны с Софией Михайловной действительно ходили и ходят легенды. Вспоминается давнишний телевизионный эфир, когда обе певицы, которых публика на протяжении десятков лет считала конкурентками на сцене, обнялись и поцеловались в знак примирения. Хотя, наверное, этот дипломатичный пассаж вряд ли о чем-нибудь говорит – скорей всего, это бы лишь яркий жест "на публику", – вспомнил Корюков.

Пугачева и Ротару обнялись "Сплетник.ру"

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года" в России из-за введения в Украине военного положения после обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захвата военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

Концертный директор Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО. По его словам, интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы.

Однако, когда Ротару все-таки приехала в Россию для участия в "Песне года", в сети негативно отнеслись к ее выступлению, назвав певицу предательницей.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.