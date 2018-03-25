Российская звезда устроила дебош на борту: появилось видео из самолета 

Российская певица Любовь Успенская, которая устроила потасовку в самолете из-за собачки, опубликовала видео с борта авиасудна.

Ролик она разместила в своем Instagram. Чтобы его посмотреть, доскрольте вниз.

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"Она (Успенская. – Ред.) просила пропустить ее повышенным тоном и отталкивала меня. Я доложила командиру корабля о сложившейся ситуации, и он принял решение отказать пассажиру в перевозке", - отметила стюардесса.

При этом она подчеркнула, что Успенская не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Любовь Успенская mir24.tv

"Вот какая я нарушитель закона в самолете компании "Аэрофлот", столько лет летаю, всегда с удовольствием, никогда ни одного негатива, и вот нашлась одна, которая наливает подряд всем алкоголь, люди бедные напиваются и все нормально, и все из-за кого, но поверьте, что все, кто присутствовал при этом были в шоке, но ведь это компания, и они должны молчать, быть солидарными, очень гнусный поступок, я ведь летела на тур, могла ведь назло вывести своих музыкантов из самолета, тогда-бы вывели всех пассажиров из самолета, надолго, я бы этого не допустила, а компания легко бы это сделала, позор!" - написала певица.

Как сообщал "Обозреватель", Успенская произвела фурор на церемонии вручения премии "Шансон-2017", явившись на мероприятие в Кремлевский дворец в весьма откровенном наряде.