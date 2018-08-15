Под присмотром Путина: выяснились подробности о свадьбе "крымской няши" Поклонской

Тайная свадьба бывшего "прокурора" Крыма Натальи Поклонской прошла в элитном сербском ресторане "Балкан Гриль", который находится в курортном поселке Береговое (Кастрополь) на Южном берегу Крыма.

Об этом сообщило издание Daily Storm. По сведениям СМИ, наторжестве присутствовали 32 человека, банкет обошелся в 90 тысяч рублей (примерно 37 тысяч гривен - Ред.)

Сам ресторан — высокого уровня, с прекрасным видом на морское побережье. Меню заведения состоит из фирменных сербских блюд. Кроме того, в ассортименте представлены морепродукты с Адриатического побережья.

На одной из стен ресторана висит коллаж из множества фотографий российского президента Владимира Путина.

DailyStorm

"Из гостей кто был — назвать не могу, вдруг это тайна, но всего было 32 человека и трое детей. Закусывали гости негушским пршутом и сербским сыром. Главное, что невеста довольна, жених вроде тоже", — сказал в комментарии журналистам шеф-повар и собственник ресторана Ненад Маркович.

DailyStorm

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось первое видео со свадьбы Поклонской.