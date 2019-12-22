По статье: кокаиновый скандал с Бочкаревой получил серьезное продолжение

Уголовное дело звезды сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой, оскандалившейся с кокаином, передали в суд.
Такую информацию об актрисе получило информационное агентство ТАСС от источника в соответствующих органах.
"В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"). В настоящее время дело передано по подсудности", – рассказал собеседник.
Наталья Бочкарева - дело передали в суд
instagram/natalia_bochkareva_official
По словам источника, связанного со следствием, дело Бочкаревой будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы "по месту прописки обвиняемой".
Поправки к статье 228 УК РФ от 2004 года гласят, что обвиняемый в вышеперечисленных нарушениях после решения суда наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей, в размере зарплаты или иного дохода за период до трех месяцев, "либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет".
Наталья Бочкарева
instagram/natalia_bochkareva_official
Как сообщал OBOZREVATEL
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.
18 октября Бочкареву лишили прав после скандала с наркотиками.
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