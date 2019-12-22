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22 декабря • обновлено в 17:14
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По статье: кокаиновый скандал с Бочкаревой получил серьезное продолжение

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Уголовное дело звезды сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой, оскандалившейся с кокаином, передали в суд.

Такую информацию об актрисе получило информационное агентство ТАСС от источника в соответствующих органах.

"В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"). В настоящее время дело передано по подсудности", – рассказал собеседник.

Наталья Бочкарева - дело передали в суд

Наталья Бочкарева - дело передали в суд

instagram/natalia_bochkareva_official

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По словам источника, связанного со следствием, дело Бочкаревой будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы "по месту прописки обвиняемой".

Поправки к статье 228 УК РФ от 2004 года гласят, что обвиняемый в вышеперечисленных нарушениях после решения суда наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей, в размере зарплаты или иного дохода за период до трех месяцев, "либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет".

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

instagram/natalia_bochkareva_official

По статье: кокаиновый скандал с Бочкаревой получил серьезное продолжение

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес скандалы
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