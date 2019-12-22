По статье: кокаиновый скандал с Бочкаревой получил серьезное продолжение

Уголовное дело звезды сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой, оскандалившейся с кокаином, передали в суд.

Такую информацию об актрисе получило информационное агентство ТАСС от источника в соответствующих органах.

"В суд поступили материалы дела в отношении Натальи Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"). В настоящее время дело передано по подсудности", – рассказал собеседник.

Наталья Бочкарева - дело передали в суд instagram/natalia_bochkareva_official

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По словам источника, связанного со следствием, дело Бочкаревой будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы "по месту прописки обвиняемой".

Поправки к статье 228 УК РФ от 2004 года гласят, что обвиняемый в вышеперечисленных нарушениях после решения суда наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей, в размере зарплаты или иного дохода за период до трех месяцев, "либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет".

Наталья Бочкарева instagram/natalia_bochkareva_official

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