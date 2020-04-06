Американский актер, звезда фильма "Выжившие" Джей Бенедикт умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Он скончался в возрасте 68 лет.

Об этом сообщили менеджеры артиста, передает издание Daily Mail. "С глубокой скорбью мы должны объявить о смерти Джея 4 апреля из-за осложнений, вызванных инфекцией COVID-19", – сказали они.

Джей Бенедикт Фото: dailymail.co.uk

Отметим, что Джей Бенедикт известный по таким фильмам, как "Чужие", "Темный рыцарь: Возрождение легенды" и "Война Фойла".

Джей Бенедикт Фото: mirror.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сеговии от коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе.

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