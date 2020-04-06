Главная Новости
6 апреля • обновлено в 12:04
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Звезда "Выживших" Джей Бенедикт скончался от коронавируса

1.1т
Читать материал на украинском

Американский актер, звезда фильма "Выжившие" Джей Бенедикт умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Он скончался в возрасте 68 лет.

Об этом сообщили менеджеры артиста, передает издание Daily Mail. "С глубокой скорбью мы должны объявить о смерти Джея 4 апреля из-за осложнений, вызванных инфекцией COVID-19", – сказали они.

Джей Бенедикт

Джей Бенедикт

Фото: dailymail.co.uk

Отметим, что Джей Бенедикт известный по таким фильмам, как "Чужие", "Темный рыцарь: Возрождение легенды" и "Война Фойла".

Джей Бенедикт

Джей Бенедикт

Фото: mirror.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сеговии от коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги