Звезда 'Сватов' Саливанчук рассказала, как переносит COVID-19

Украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук, которая ранее заразилась коронавирусом, рассказала о тяжелом течении болезни и о симптомах COVID-19.

Такими подробностями 35-летняя артистка поделилась в интервью изданию "КП в Украине". По словам Саливанчук, она чувствует себя очень плохо. Отметим, что Саливанчук болеет уже семь дней.

"Уже седьмой день болею и, к сожалению, чувствую себя еще плохо. Температура уже, конечно, не 39, но держится 37,6. Не было температуры только один день, а так все время очень плохо, два дня было 39,8. Тошнота, ломота, недомогание. Пропали вкусы, запахи. Это самое отвратительное. Могла бы хоть шоколадкой себя порадовать, а так все вкуса бумаги", – призналась актриса.

Она также добавила, что медсестра ее семейного врача связалась с ней только через семь дней болезни. До этого актриса не могла получить квалифицированную помощь и вынуждена была обращаться в платную клинику.

"Я, как только узнала, сразу позвонила к семейному врачу с вопросом, что мне делать, так как я дома с месячным ребенком и мне страшно. А она мне и говорит: "Я в отпуске. Меня заменяет другой человек". Мне посоветовали идти в больницу и уже с другим врачом договариваться о встрече... Хорошо, что есть платные клиники, где можно заплатить и приехать по надобности. Но что делать людям, у которых нет денег?! А тут недавно мне звонит медсестра моего семейного врача, через семь дней болезни, потому что ей только что пришел анализ, что я больна. Я говорю ей, что хотела бы, чтобы кто-то послушал мои легкие, потому что КТ я сделала, но легкие никто не слушал. На что мне: "Мы не можем к вам прийти". А для чего тогда семейный врач существует? То есть человек может и умереть так", – заявила Саливанчук.

Анна Саливанчук также рассказала о том, как лечится сейчас от COVID-19.

"Поскольку я кормящая мама, у меня мало лечения. Единственное, сбивала температуру парацетамолом и ношпой, и в принципе ребенок все нормально переносил. Для горла – "Тантум верде" и "Декатилен". Ну и витамины С и D. Больше ничего", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября Анна Саливанчук стала мамой во второй раз. Актриса показала процесс родов на личной странице в Instagram.